Madonna del Carmelo - chiesa San Giovanni Battista. <span>Foto Arciconfraternita Maria SS del Carmine </span>
Madonna del Carmelo - chiesa San Giovanni Battista. Foto Arciconfraternita Maria SS del Carmine
Religioni

Beata Vergine del Monte Carmelo: il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine

Messe e Novena all'interno della chiesa di San Giovanni Battista

Giovinazzo - mercoledì 15 luglio 2026
Si concluderà oggi, mercoledì 15 luglio, all'interno della chiesetta di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, il Triduo in preparazione della Festa liturgica in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Si tratta delle celebrazioni organizzate dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine, da non confondersi con i festeggiamenti nella parrocchia e nel rione San Giuseppe.

Quest'oggi, 15 luglio, ci sarà alle 19.30 il Santo Rosario e poi alle 20.00 la celebrazione eucaristica officiata da don Ignazio Gadaleta, parroco di San Michele Arcangelo a Ruvo di Puglia.
Domani, 16 luglio, in occasione della Festività della Madonna del Carmelo, alle 20.00 ci sarà la solenne messa vespertina officiata dall'assistente spirituale, padre Pasquale Rago, con rinnovo delle promesse confraternali. A seguire Supplica alla Vergine e benedizione del nuovo labaro del pio sodalizio presieduto dal priore Nino Marzella. Infine ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria legata ai festeggiamenti, conclusisi il 12 luglio scorso, in onore di San Francesco di Paola.
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