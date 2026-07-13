Miss Cinema Puglia eletta in piazza Vittorio Emanuele II. <span>Foto Vito Bozza</span>
Miss Cinema Puglia eletta in piazza Vittorio Emanuele II. Foto Vito Bozza
Eventi e cultura

Miss Cinema Puglia eletta in piazza Vittorio Emanuele II

La bitontina Aurora Savino premiata nella finale regionale di Miss Italia a Giovinazzo

Giovinazzo - lunedì 13 luglio 2026
Miss Cinema Puglia 2026 inizia il suo sogno dalla grande piazza Vittorio Emanuele II della nostra città.

La nuova prefinalista nazionale di Miss Italia, dopo la giovinazzese Federica Fusaro, è Aurora Savino, 19enne di Bitonto, studentessa di Ingegneria gestionale, spigliata e dalla chioma riccia, appassionata di danza classica, moderna e contemporanea.

A premiarla la presidente di giuria Rosanna Calcagnile, CEO & founder dell'Accademia di Costume e Moda di Lecce, Miss Italia Puglia 2000 Mariangela Stufano e la madrina Katia Buchicchio, Miss Italia in carica.

L'organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del celebre concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, attore e presentatore anche della trasmissione dedicata al contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, e ha visto come ospite la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello e le note del duo Nicola Ippolito - Stefano Racanelli, in una fusione tra la sensibilità della fisarmonica e il ritmo della chitarra. Il legame tra Giovinazzo è sempre più forte.
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