9 foto Miss Cinema Puglia eletta in piazza Vittorio Emanuele II

inizia il suo sogno dalla grande piazza Vittorio Emanuele II della nostra città.La nuova prefinalista nazionale di, dopo la giovinazzese Federica Fusaro, è, 19enne di Bitonto, studentessa di Ingegneria gestionale, spigliata e dalla chioma riccia, appassionata di danza classica, moderna e contemporanea.A premiarla la presidente di giuria Rosanna Calcagnile, CEO & founder dell'Accademia di Costume e Moda di Lecce, Miss Italia Puglia 2000e la madrina, Miss Italia in carica.L'organizzazione è stata curata dalla, esclusivista interregionale del celebre concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.La serata è stata condotta da Christian Binetti, attore e presentatore anche della trasmissione dedicata al contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, e ha visto come ospite la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello e le note del duo Nicola Ippolito - Stefano Racanelli, in una fusione tra la sensibilità della fisarmonica e il ritmo della chitarra. Il legame tra Giovinazzo è sempre più forte.