Alla parrocchia San Giuseppe si chiude la novena per la Madonna del Carmelo

Si chiuderà quest'oggi, 14 luglio, laall'interno dellaguidata da don Vincenzo Sparapano. Due le sante messe odierne, alle 9.00 ed alle 19.00, ma a sera, come di consuetudine, la celebrazione eucaristica sarà officiata da un sacerdote invitato.Mercoledì 15 luglio celebrazione vespertina che ospiterà la vestizione dei nuovi associati dell'Associazione Abitino Madonna del Carmine. Infine giovedì 16 luglio, in occasione della Solennità liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, la parrocchia di via Dogali ospiterà la messa solenne vespertina officiata da, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Noi scandiremo le giornate che portano alla festa esterna di domenica 19 luglio con alcuni nostri articoli. Intanto vi riproponiamo il programma dal 14 al 16 luglio.Dal 7 al 14 luglioOre 8.30 - Rosario e Novena.Ore 9.00 - Santa Messa.Ore 18.15 - Rosario.Ore 19.00 - Novena e Santa Messa officiata dai sacerdoti invitati.Ore 19.00 - Santa Messa con vestizione dei nuovi associati. Al termine veglia di preghiera mariana.Festa liturgica della Beata Vergine Maria del Monte CarmeloOre 7.00 - Santa Messa nella chiesetta detta del "Carminiello".Ore 9.00 - Santa messa.Ore 11.00 - Santa Messa ed a seguire Supplica alla Vergine.Ore 19.30 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Domenico Basile. A seguire concerto "Stella del Mare: canto a Maria": soprano M° Anna Maria Stella Pansini, pianoforte M° Valeria Scivetti.In mattinata ed al pomeriggio, giro per la città della Bassa Musica Città di Molfetta.