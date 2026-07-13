L'ASD Lionetti Acquaviva-Giovinazzo sul tetto d'Italia

Giovinazzo è ricca di eccellenze sportive tra le quali l'si è contraddistinta nell'ultimo trofeo FISR tenutosi a Roccaraso dal 06 al 14 giugno 2026.Sul tetto d'Italia le atlete hanno scritto una pagina memorabile per lo sport di questa città conquistando podi e posti d'eccellenza competendo ognuna nelle categorie d'appartenenza con altrettante atlete provenienti da tutto il centro e sud Italia.Si sono contraddistinte con risultati d'eccellenza Ilaria Marolla classe 2015 campionessa nazionale nella categoria primi passi e giovani promesse A 2015-2016 su 15 atlete ; Giulia Squicciarini classe 2008 campionessa nazionale cat. primi passi e giovani promesse A 2010; Miriana de Nichilo classe 2015 vice-campionessa nazionale nella categoria primi passi e giovani promesse B 2015-2016 su 15 atlete; Arianna Quagliarella classe 2017 vice campionessa nazionale cat giovani promesse B 2017-2018. Nella Top Ten si sono eccellentemente contraddistinte l'atleta Teresa Valente classe 2016, Isabella Minervini classe 2013, Noemi Murgolo classe 2015 ed Elvira Tria classe 2010.Tutte le atlete hanno portato a termine delle eccezionali ed emozionanti performance tra salti mozzafiato, trottole vertiginose e coreografie a ritmo di musica, superando i limiti della fisica e richiedendo anni di allenamento costante e una disciplina mentale ferrea. Posizionarsi tra le prime 10 in tutto il sud e centro Italia è sicuramente un risultato pazzesco.L'associazioneè presente sul territorio dal 2018 nelle sedi di Acquaviva delle Fonti e Giovinazzo, guidata dalla presidentessa Michela Ferrucci e dalle straordinarie insegnanti Marika Ginefra (per la sede di Giovinazzo) e Greta Lenoci (per la sede di Acquaviva) e ad oggi vanta ben 110 atleti tesserati UISP e FISR dai 4 ai 20 anni.Numeri da capogiro se si considera la giovane eta' dell'associazione ma la preparazione e la professionalità delle inseganti ha permesso di ottenere grandi risultati in così poco tempo.L'anno accademico si è conclusodi Viale Aldo Moro, spettacolo in cui tutte le 110 atlete hanno danzato sulle quattro ruote sulle note di flash dance e musiche anni 80' difronte ad una estesa platea di spettatori che le ha applaudite a lungo.Un sincero e doveroso ringraziamento va all'instancabile e insostituibile Marika Ginefra per la passione, la dedizione, l'empatia e il grande lavoro di squadra che è riuscita a organizzare.