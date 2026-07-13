ASD Pattinaggio Artistico Lionetti. <span>Foto Ufficio stampa </span>
ASD Pattinaggio Artistico Lionetti. Foto Ufficio stampa
Altri sport

L'ASD Lionetti Acquaviva-Giovinazzo sul tetto d'Italia

Grandi prestazioni a Roccaraso per le atlete di casa nostra

Giovinazzo - lunedì 13 luglio 2026 Comunicato Stampa
Giovinazzo è ricca di eccellenze sportive tra le quali l'Asd Pattinaggio Artistico Lionetti si è contraddistinta nell'ultimo trofeo FISR tenutosi a Roccaraso dal 06 al 14 giugno 2026.

Sul tetto d'Italia le atlete hanno scritto una pagina memorabile per lo sport di questa città conquistando podi e posti d'eccellenza competendo ognuna nelle categorie d'appartenenza con altrettante atlete provenienti da tutto il centro e sud Italia.
Si sono contraddistinte con risultati d'eccellenza Ilaria Marolla classe 2015 campionessa nazionale nella categoria primi passi e giovani promesse A 2015-2016 su 15 atlete ; Giulia Squicciarini classe 2008 campionessa nazionale cat. primi passi e giovani promesse A 2010; Miriana de Nichilo classe 2015 vice-campionessa nazionale nella categoria primi passi e giovani promesse B 2015-2016 su 15 atlete; Arianna Quagliarella classe 2017 vice campionessa nazionale cat giovani promesse B 2017-2018. Nella Top Ten si sono eccellentemente contraddistinte l'atleta Teresa Valente classe 2016, Isabella Minervini classe 2013, Noemi Murgolo classe 2015 ed Elvira Tria classe 2010.
Tutte le atlete hanno portato a termine delle eccezionali ed emozionanti performance tra salti mozzafiato, trottole vertiginose e coreografie a ritmo di musica, superando i limiti della fisica e richiedendo anni di allenamento costante e una disciplina mentale ferrea. Posizionarsi tra le prime 10 in tutto il sud e centro Italia è sicuramente un risultato pazzesco.

L'associazione Asd Pattinaggio Artistico Lionetti è presente sul territorio dal 2018 nelle sedi di Acquaviva delle Fonti e Giovinazzo, guidata dalla presidentessa Michela Ferrucci e dalle straordinarie insegnanti Marika Ginefra (per la sede di Giovinazzo) e Greta Lenoci (per la sede di Acquaviva) e ad oggi vanta ben 110 atleti tesserati UISP e FISR dai 4 ai 20 anni.

Numeri da capogiro se si considera la giovane eta' dell'associazione ma la preparazione e la professionalità delle inseganti ha permesso di ottenere grandi risultati in così poco tempo.
L'anno accademico si è concluso domenica 28 giugno con uno spettacolo straordinario che ha "infiammato" il Pala Pansini di Viale Aldo Moro, spettacolo in cui tutte le 110 atlete hanno danzato sulle quattro ruote sulle note di flash dance e musiche anni 80' difronte ad una estesa platea di spettatori che le ha applaudite a lungo.
Un sincero e doveroso ringraziamento va all'instancabile e insostituibile Marika Ginefra per la passione, la dedizione, l'empatia e il grande lavoro di squadra che è riuscita a organizzare.
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