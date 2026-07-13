San Francesco di Paola. <span>Foto Gianluca Battista</span>
San Francesco di Paola. Foto Gianluca Battista
Religioni

Ieri sera processione, imbarco e sbarco di San Francesco di Paola - LE FOTO

Intensa domenica sera a Giovinazzo tra preghiera, fede e tradizione popolare

Giovinazzo - lunedì 13 luglio 2026 0.03
Si è tenuta nella serata di domenica 12 luglio la tradizionale processione della sacra effigie di San Francesco di Paola, santo taumaturgo calabrese, vissuto 91 anni tra il 1416 ed il 1507. La sua agiografia è ricca di eventi miracolosi, ma il passaggio su mantello dello Stretto di Messina è quello più evocato.

Ieri sera, grazie all'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine è stato ripetuto l'antico rito: dapprima la messa in piazza Benedettine, officiata da padre Pasquale Rago, padre spirituale del pio sodalizio; quindi la processione per le vie del centro storico sino a Cala Porto, con imbarco sulle imbarcazioni della "Massimo Cervone" e poi lo sbarco dopo la deposizione in mare di una corona a memoria dei caduti da parte dell'ANMI Giovinazzo.
13 fotoProcessione San Francesco di Paola 2026
Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026Processione San Francesco di Paola 2026
Quindi il rientro tra due ali di fedeli nella bella chiesetta di San Giovanni Battista, culminato nella benedizione sul sagrato con le reliquie del Santo taumaturgo, alla presenza della Confraternita di Maria SS del Carmine di Molfetta.
Vi facciamo rivivere quei momenti attraverso i nostri scatti ed il video dell'imbarco.

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