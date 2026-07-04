Al via l'estate della Touring Juvenatium: arriva il "TourinGame", l'avvincente preludio al Palio dei Rioni

Entra nel vivo l'estate giovinazzese con il debutto ufficiale del cartellone firmato dalPrenderà infatti il via ilil primo dei cinque grandi eventi estivi promossi dall'Associazione, concepito come un vero e proprio preludio del celebre ed attesissimoin programma il prossimo 20 agosto.Ilsi articola come una avvincente serie di attività ludiche e sportive che vedranno come assoluti protagonisti i ragazzi delle cinque parrocchie storiche della città: Concattedrale, Sant'Agostino, San Domenico, San Giuseppe e Immacolata.I piccoli atleti si sfideranno difendendo i propri colori in uno spirito prettamente campanilistico, ma costantemente improntato alla goliardia, all'aggregazione sociale e al sano divertimento condiviso.L'evento si svilupperà in due tappe strategiche, combinando la tradizione dei giochi di piazza con la dinamicità delle discipline acquatiche.presso la Parrocchia Sant'Agostino: marcia dei portatori, tiro alla fune, staffetta con la boa con ostacoli, mini golf, mini basket, gioco dei fiscoli e lancia spugna. Al termine verrà stilata una prima graduatoria parziale.Sabato 11 luglio 2026 ore 09:30 seconda tappa al Centro Sportivo "Netium" per la fase conclusiva incentrata su un avvincente Duathlon; a seguire, cerimonia finale con la consegna dei gadget a tutti i partecipanti.I punteggi conseguiti mercoledì 8 luglio saranno sommati al quelli dell'11 luglio e il verdetto complessivo decreterà la composizione ufficiale della griglia di partenza del, assegnando un vantaggio cruciale per la conquista del palio cittadino.L'Associazione Touring Juvenatium invita calorosamente tutta la cittadinanza, le famiglie e gli appassionati a partecipare attivamente e a sostenere i giovani atleti delle diverse parrocchie in queste due giornate di festa e autentico spirito di comunità.