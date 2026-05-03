"Esperienze d'arte", a Giovinazzo i più piccoli alla scoperta del "black Picasso"

Il graffitismo metropolitano, i colori accesi e la forza espressiva disbarcano a Giovinazzo attraverso gli occhi e le mani dei più piccoli. Si terrà questa mattina, domenica 3 maggio, alle 11.30, in Sala San Felice, l'inaugurazione della mostra conclusiva del progettoun'iniziativa che ha coinvolto gli alunni delle classi quarte di entrambi gli Istituti Comprensivi di Giovinazzo (in foto una vecchia edizione).Il progetto, ideato e promosso dall'associazionenasce con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi dell'arte contemporanea. Sotto la guida di Elisa Raguseo, nota artista locale, i bambini hanno intrapreso un viaggio creativo alla scoperta delAffiancata con dedizione dalle volontarie della Touring Juvenatium,ha condotto i piccoli studenti in un percorso che non è stato solo didattico, ma profondamente emozionale. Partendo dallo studio del segno e della simbologia di Basquiat, ogni alunno ha potuto esprimere la propria visione della realtà, trasformando banchi di scuola in veri e propri laboratori d'avanguardia.Le opere esposte sono il risultato di una libera reinterpretazione dello stile di Basquiat: corone, scritte, figure stilizzate e un uso audace del colore diventano il mezzo attraverso cui i bambini hanno raccontato il loro mondo.«Vedere l'entusiasmo con cui i bambini hanno accolto la sfida di confrontarsi con un artista così complesso come Basquiat è stata un'esperienza incredibile – dichiara il Presidente della Touring Juvenatium,- Hanno saputo cogliere l'essenza della sua arte: la libertà di comunicare senza filtri».Apertura dal 4 al 9 maggio, dalle ore 18.00 alle 21.00. Il 9 maggio il pubblico potrà visitarla anche al mattino dalle 11.00 alle 12.30.