Festa Patronale - Processione Maria SS di Corsignano. Foto Giuseppe Dalbis
Vita di città

Festa Patronale Maria SS di Corsignano: tutto il programma scaricabile

Iniziata in Concattedrale la Novena in onore della Vergine

Giovinazzo - sabato 9 agosto 2025
Giovinazzo è già in festa per Maria SS di Corsignano. Dal 7 agosto, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta è infatti iniziata la Novena in onore della Vergine, di cui vi racconteremo in un articolo a parte.
Giorno per giorno, poi, vi riproporremo il programma quotidiano, così da non farvi perdere nulla.
Ma il Comitato Feste Patronali presieduto da Pietro Sifo ha divulgato nelle scorse giornate il programma completo dei festeggiamenti, ampiamente presentato in una conferenza stampa di alcune settimane fa.
Un programma la cui brochure completa può essere ritirata nella sede del Comitato Feste ai piedi di Palazzo di Città. Ma oggi la alleghiamo al nostro scritto, in modo che voi lettori e lettrici possiate scaricarvelo in formato pdf da tenere sul vostro cellulare o pc. In fondo alla brochure scaricabile, l'icona di Maria SS di Corsignano fotografata da Angelo Enriquez, che il presidente Pietro Sifo invita a stampare ed eventualmente a ritagliare in modo da poterla conservare in casa. Si tratta di una riproduzione fedeli voluta nel 1986 da Gianni Pansini ed autorizzata direttamente da Mons. Tonino Bello.

GLI APPUNTAMENTI SALIENTI
Pertanto lasciamo a voi la possibilità di farvi un'idea degli eventi collaterali, leggendoli direttamente sul vostro telefonino, ma è giusto ripercorrere quelli che saranno gli eventi liturgici e popolari salienti.

GIOVEDÌ 14 AGOSTO
Ore 20.30 - Accensione delle luminarie in piazza Vittorio Emanuele II.
Ore 20.35 - XXXII edizione del Palio dei Rioni - Gamberemo in piazza Vittorio Emanuele II e Cala Porto.
Ore 23.00 - Santa Messa in piazza Porto alla vigilia della solennità dell'Assunta.

VENERDÌ 15 AGOSTO
Ore 7.30 - 13.00 - Fiera dell'Assunta in piazzale Salvo D'Acquisto
Ore 19.00 - 22.00 - Ritrovo presso il Circolo Figli del Mare e corteo delle associazioni d'armi verso il Monumento ai Caduti sul mare in Località Crocifisso con deposizione di una corona, ammaina bandiera e lettura della preghiera del marinaio.
Ore 19.30 - Santa Messa nella Concattedrale di Santa Maria Assunta animata dalla comunità parrocchiale.
Ore 20.45 - Traslazione del Manto della Madonna dall'Istituto San Giuseppe in via Cappuccini sino alla Concattedrale.
Ore 21.00 - Lancio di 19 diane (19 come la data della Solennità per la Vergine) in accompagnamento alla Traslazione del Manto.

SABATO 16 AGOSTO
Ore 6.00 - Santa Messa nella chiesetta rurale del Padre Eterno.
Ore 6.00 - Avvio del pellegrinaggio dal centro cittadino al Casale di Corsignano con partenza dalla Concattedrale.
Ore 7.30 - Santa Messa al Casale di Corsignano presieduta da Mons. Domenico Cornacchia accompagnato dal clero cittadino.
Previsto servizio navetta dalle 6.30 da Palazzo di Città con fermate in piazza Sant'Agostino e viale Moro nei pressi della Parrocchia Immacolata.
Ore 19.30 - Santa Messa in Concattedrale.
Ore 19.30 - 56ª edizione del Corteo Storico di Giovinazzo a cura della Pro Loco.

DOMENICA 17 AGOSTO (Festeggiamenti esterni per Maria SS di Corsignano)
Ore 6.30 - 7.30 - 8.30 - Messe in Concattedrale.
Ore 8.00 - Lancio di diane.
Ore 9.30 - Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 10.30 - Solenne Pontificale in Cattedrale presieduto da Mons. Domenico Cornacchia con discesa e preparazione dell'Edicola della Madonna.
Ore 11.00 - Matinée in piazza Umberto I dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 12.00 - Lancio di diane.
Ore 20.00 - Solenne processione per le vie del centro cittadino della sacra effigie di Maria SS di Corsignano con la partecipazione di S.E. Mons. Domenico Cornacchia e Mons. Vincenzo Turturro, vescovo di Ravello e Nunzio Apostolico in Paraguay. Intorno alle 22.00 solenne benedizione dei due prelati dal sagrato della Parrocchia San Domenico.
Al termine della solenne processione, l'edicola resterà esposta nell'area presbiteriale della Concattedrale sino al 23 agosto.
Ore 22.00 - Esibizione in cassa armonica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 23.30 - Grandioso spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante.
Ore 24.00 - Prosecuzione del programma musicale in piazza Vittorio Emanuele II.

LUNEDÌ 18 AGOSTO
Ore 8.00 - Lancio di diane.
Ore 8.00 - Santa Messa in Concattedrale.
Ore 9.30 - Giro per la città dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 11.00 - Matinée in piazza Umberto I dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 19.00 - Santa Messa in Concattedrale in suffragio dei marittimi giovinazzesi. A seguire rientro del Manto della Madonna nell'Istituto San Giuseppe.
Ore 19.00 - 22.00 - "Giovinazzo sacra: un percorso tra Fede ed Arte" - apertura straordinaria delle chiese e delle rettorie del centro storico.
Ore 21.30 - Esibizione in cassa armonica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 23.30 - Grandioso spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante.
Notte Bianca della PoesiaNotte Bianca della Poesia
