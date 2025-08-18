Manto della Madonna nell'Istituto San Giuseppe. <span>Foto Gabriella Serrone</span>
Attualità

Il lunedì "della Madonna": il programma completo a Giovinazzo

Stasera il rientro del Manto nell'Istituto San Giuseppe

Giovinazzo - lunedì 18 agosto 2025
Non è finita affatto la Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano. Il lunedì "della Madonna" è un lunedì importante per i giovinazzesi, molti dei quali ancora in ferie. Ed il programma odierno, liturgico e popolare, prevede diversi appuntamenti imperdibili.
Il momento centrale sarà caratterizzato dal rientro del Manto della Vergine all'interno dell'Istituto San Giuseppe, preceduto dalla santa messa in memoria dei marittimi. E poi c'è di nuovo il matineè in piazza Umberto I. Di seguito il programma varato dal Comitato Feste.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 18 AGOSTO
Ore 8.00 - Lancio di diane piriche.
Ore 8.00 - Santa Messa in Concattedrale.
Ore 9.30 - Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 11.00 - Matineè musicale a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" in piazza Umberto I.
Ore 19.00 - Santa Messa in Concattedrale in suffragio dei marittimi defunti. A seguire il rientro del Manto della Madonna nell'Istituto San Giuseppe curato dal Circolo Figli del Mare, in collaborazione con ANMI e Lega Navale Giovinazzo, alla presenza di Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare.
Dalle 19.00 alle 22.00 - "Giovinazzo Sacra: un percorso tra Fede e Arte", apertura straordinaria delle rettorie del centro storico.
Ore 21.30 - Esibizione in cassa armonica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 23.30 - Grandioso spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante.

