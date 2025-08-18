Il lunedì "della Madonna": il programma completo a Giovinazzo

Non è finita affatto la. Il lunedì "della Madonna" è un lunedì importante per i giovinazzesi, molti dei quali ancora in ferie. Ed il programma odierno, liturgico e popolare, prevede diversi appuntamenti imperdibili.Il momento centrale sarà caratterizzato dal rientro del Manto della Vergine all'interno dell'Istituto San Giuseppe, preceduto dalla santa messa in memoria dei marittimi. E poi c'è di nuovo il matineè in piazza Umberto I. Di seguito il programma varato dal Comitato Feste.Ore 8.00 - Lancio di diane piriche.Ore 8.00 - Santa Messa in Concattedrale.Ore 9.30 - Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".Ore 11.00 - Matineè musicale a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" in piazza Umberto I.Ore 19.00 - Santa Messa in Concattedrale in suffragio dei marittimi defunti. A seguire il rientro del Manto della Madonna nell'Istituto San Giuseppe curato dal Circolo Figli del Mare, in collaborazione con ANMI e Lega Navale Giovinazzo, alla presenza di Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare.Dalle 19.00 alle 22.00 - "Giovinazzo Sacra: un percorso tra Fede e Arte", apertura straordinaria delle rettorie del centro storico.Ore 21.30 - Esibizione in cassa armonica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".Ore 23.30 - Grandioso spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante.