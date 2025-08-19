Festa Patronale. <span>Foto Marzia Morva</span>
Vita di città

Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma

Stasera spazio talk con Monsignor Vincenzo Turturro, poi il concerto della Diolovuole Band

Giovinazzo - martedì 19 agosto 2025
Si avviano alla conclusione i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano e questa giornata resta centrale nel culto mariano a Giovinazzo. Il 19 agosto, infatti, è dedicato alla memoria liturgica della Vergine. Ad impreziosire l'intero cartellone di eventi, liturgici e popolari, varato dal Comitato Feste vi saranno due eventi a sera.

IL PROGRAMMA
Martedì 19 agosto - Memoria Liturgica di Maria SS di Corsignano.
Ore 8.00 e 19.30 - Sante Messe in Concattedrale.
Ore 19.00 - Estrazione biglietti vincenti lotteria Festa Patronale in piazza Vittorio Emanuele II.
Ore 20.15 - Piazza Vittorio Emanuele II: "Le sfide dell'emigrazione viste da un vescovo". Monsignor Vincenzo Turturro dialoga con Agostino Picicco.
Ore 21.15 - "La sera dei miracoli" - concerto della Diolovuole Band in piazza Vittorio Emanuele II.
  • Festa Patronale Maria SS di Corsignano
Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
19 agosto 2025 Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese "
19 agosto 2025 Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese"
