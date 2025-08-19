Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma

Si avviano alla conclusione i festeggiamenti in onore die questa giornata resta centrale nel culto mariano a Giovinazzo. Il 19 agosto, infatti, è dedicato alla memoria liturgica della Vergine. Ad impreziosire l'intero cartellone di eventi, liturgici e popolari, varato dal Comitato Feste vi saranno due eventi a sera.Ore 8.00 e 19.30 - Sante Messe in Concattedrale.Ore 19.00 - Estrazione biglietti vincenti lotteria Festa Patronale in piazza Vittorio Emanuele II.Ore 20.15 - Piazza Vittorio Emanuele II: "Le sfide dell'emigrazione viste da un vescovo". Monsignor Vincenzo Turturro dialoga con Agostino Picicco.Ore 21.15 - "La sera dei miracoli" - concerto della Diolovuole Band in piazza Vittorio Emanuele II.