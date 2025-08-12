Festa Patronale Giovinazzo, il programma liturgico del 12 agosto

Entrano sempre più nel vivo i festeggiamenti in onore diIl programma liturgico all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta si fa dunque intenso. Oggi, martedì 12 agosto, è il sesto giorno della Novena alla Madonna.Le sante messe in Concattedrale saranno dunque celebrate allecon la messa vespertina che sarà animata dalla parrocchia San Giuseppe. Parteciperanno alla celebrazione eucaristica delle 19.30 rappresentanze dell'Azione Cattolica, dell'Associazione Abitino della Madonna del Carmine, il gruppo parrocchiale di Rinnovamento dello Spirito e Regina della Pace.La Concattedrale di Santa Maria Assunta resterà aperta ai fedeli che vorranno confessarsi in mattinata sino alle 12.00 secondo le disposizioni dell'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo.