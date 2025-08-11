Festa Patronale Giovinazzo, il programma dell'11 agosto

Entrano sempre più nel vivo i festeggiamenti in onore di. Dopo la breve processione del quadro a mare e l'inno cantato dalle corali cittadine accompagnate da Michele Jamil Marzella, questo lunedì, 11 agosto, prosegue la parte prettamente liturgica della Festa.In Concattedrale continua la Novena alla Vergine, inglobata nelle sante messe che saranno celebrate alleLa celebrazione eucaristica vespertina, in particolare, sarà animata dalla comunità parrocchiale di Sant'Agostino. Presenti dunque l'associazione del Sacro Cuore di Gesù, la Confraternita di San Michele Arcangelo, l'Apostolato di Preghiera, l'Associazione Nostra Signora di Lourdes e l'Azione Cattolica. Ci si potrà confessare al mattino, sino alle ore 12.00.