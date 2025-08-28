Religioni
La devozione per Maria SS. di Corsignano arriva fino in Argentina
La tradizione giovinazzese nel mondo
Giovinazzo - giovedì 28 agosto 2025 13.54 Comunicato Stampa
La devozione della Madonna di Corsignano arriva in Argentina. Il Comitato Feste Patronali di San Juan Evangelista ha condiviso un commovente video dedicato alla nostra amata Patrona. Le loro mani sapienti e i loro cuori carichi di devozione ci mostrano come le nostre tradizioni e la nostra fede vivano forte anche nella comunità argentina.
Il comitato delle feste di Giovinazzo: « Siamo profondamente commossi e grati per questo gesto, che ci ricorda quanto siamo uniti da un legame speciale. La nostra festa vive forte anche lì, a dimostrazione che il nostro amore per la Madonna di Corsignano sfila per le strade di tutto il mondo».
