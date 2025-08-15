Ferragosto con qualche nube e possibilità di pioggia a sera su Giovinazzo

VENERDÌ 15 AGOSTO

Ferragosto con tempo incerto su Giovinazzo. I piani di chi vorrebbe trascorrere la giornata al mare potrebbero essere sconvolti, per via del passaggio di nubi durante tutta la mattinata. Il mare sarà poco mosso per via di correnti deboli nord-orientali e le temperature massime toccheranno i 32° in città.Pomeriggio con annuvolamenti e possibilità di brevi scrosci. Poi schiarite a sera e minime della notte che si attesteranno sui 23°. Sabato e domenica della Festa Patronale con tempo variabile.SOLE - Sorge: 6:00, Tramonta: 19:52LUNA - Leva: 22:54, Cala: 13:06 - Ultimo quarto