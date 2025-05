Dino Mottola espone alla mostra fotografica "In spem peregrinantes"

Lunedì chiuso.

Dal Martedì al Venerdì 10:00-17:00

Sabato e Domenica 10:00-13:00 17:00-20:00

Sabato 24 maggio, alle ore 18.00, al Museo Diocesano di Molfetta sarà inaugurata la mostra fotograficache vede protagoniste le. Quattro momenti in cui la comunità si riunisce, dove chi vive fuori torna a casa per essere partecipe dell'evento più importante dell'anno.L'esposizione si inserisce nelle iniziative derivate dal tema dell'anno santo, guardando al patrimonio materiale e immateriale da diversi punti di vista, lungo il filo rosso della devozione. Ilfissa lo sguardo sulla virtù della speranza, fondamento della vita cristiana insieme alle altre due virtù teologali – la fede e la carità –, che richiama tutti a essere responsabili costruttori di un mondo migliore.Le città della diocesi e le loro feste attorno alle quali si strige la comunità di fedeli sono raccontate da quattro fotografi,, che attraverso un racconto per immagini esprimono valori di speranza, di unione, di vita della comunità di appartenenza.Queste feste sono la ragione per cui si incontrano gli affetti, si torna da lontano, ci si stringe in un abbraccio di speranza e si diventa pellegrini, pur su brevi distanze, nella gioia nella condivisione, caratteristiche intrinseche delle feste, che uniscono tradizione, folclore, arte, fede.In particolare, i riti e le feste prese in considerazione sono laper Molfetta, laper Ruvo di Puglia, laper Giovinazzo, e laper Terlizzi. 80 scatti che sapranno emozionare tutti.La mostra è patrocinata dalla, in collaborazione con FeArT, Digressione Music, DOT Studio e Fatti d'Arte e con il patrocinio di Patroni di Puglia, Comitato Feste Patronali Molfetta, Comitato Feste Patronali Ruvo di Puglia, Comitato Feste Giovinazzo, Comitato Feste Patronali Maria SS. di Sovereto.Curatori dell'esposizioneLa mostra sarà visitabile gratuitamente dal 24 maggio al 27 luglio 2025.Orari della mostra: