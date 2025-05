"Galattica", la Regione Puglia rifinanzia Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo ha bissato e ha centrato l'obiettivo aggiudicandosiLa ricandidatura del Comune al finanziamento regionale era stata inoltrata nello scorso mese di dicembre. Parallelamente, il Comune, attraverso una manifestazione di interesse, ha individuato il soggetto attuatore risultato esseredi Giovinazzo con sede nell'immobile di Via Tenente Fiorino n. 8.Ieri, la Regione Puglia, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato la prima sperimentazione della misura del Servizio Civile Regionale (SCR) che mira a costituire una rete di giovani volontari impegnati nell'animazione territoriale e nella promozione della conoscenza delle informazioni e delle opportunità per i propri coetanei e le proprie coetanee all'interno dei Nodi di Galattica – Rete Giovani Puglia.Un Avviso pubblico, attivo da oggi e fino al prossimo 19 giugnoche intendano mettere a disposizione il proprio tempo per l'animazione territoriale e lo sviluppo dei servizi di prossimità che i Comuni pugliesi accreditati al SCR, titolari dei "Nodi", hanno già destinato al mondo giovanile.Per ogni Comune, tra quelli finanziati,che vivranno un'esperienza di cittadinanza attiva della durata di 12 mesi con un'indennità di attivazione mensile. Per avere tutte le informazioni sui progetti e poter partecipare al bando si può consultare il sito https://serviziocivileregionale.regione.puglia.it/area-pubblica-volontari#notice «Sono soddisfatta che il progetto Galattica sia stato rifinanziato dalla Regione Puglia - dichiara l'assessore alle Politiche Giovanili, Natalie Marzella - Abbiamo visto giusto ricandidandoci, Galattica si riconferma una preziosa risorsa per i nostri ragazzi. Ora invitiamo gli stessi a consultare il sito indicato e a inviare la propria domanda qualora si avessero i requisiti richiesti. L'inserimento dei nostri ragazzi nel mondo del lavoro resta una priorità di questa Amministrazione, per questo è importante fornire loro sempre nuove occasioni».