Facilitazione digitale, una giornata dedicata alla Cittadella della Cultura

Giovedì 4 aprile, dalle 16.00 alle 17.30, alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo, si terrà un Open Day di facilitazione digitale.Operatori qualificati offriranno ai cittadini, di qualsiasi età, un supporto individuale per l'utilizzo di internet e per operazioni come l'accesso a servizi digitali, tipo SPID, email e PagoPA.Il fine è quello di ridurre il divario digitale e contribuire all'inclusione sociale e digitale. L'obiettivo del progetto, fortemente voluto dall'assessore alla Digitalizzazione e alle Politiche Giovaniliè quello di non lasciare indietro nessuno e di offrire a chiunque ne avesse bisogno la possibilità di imparare a districarsi nel mondo di internet, non semplice per tutti.