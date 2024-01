A Giovinazzo è attivo lo sportello per inclusione digitale

E' aperto da pochi giorni, alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo, lo sportelloper promuovere l'inclusione e l'alfabetizzazione digitale.Grazie alla disponibilità di operatori qualificati, i cittadini possono ricevere supporto individuale per l'utilizzo di internet e per operazioni come l'accesso a servizi digitali, tipo SPID e PagoPA, nonché per l'utilizzo del digitale nella vita quotidiana.I servizi di formazione o assistenza si potranno ottenere sia in presenza che tramite canali online. Lo sportello, rivolto ai giovani, dai 18 anni in su, agli adulti e agli anziani.Gli orari di apertura al pubblico sono:«I cittadini giovinazzesi, soprattutto la fascia più debole come gli anziani, potranno essere supportati dai facilitatori digitali nell'utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali – spiega, assessora alle Politiche Giovanili e alla Digitalizzazione - In questo modo, il facilitatore digitale supporta lo sviluppo di competenze digitali di base, contribuendo all'inclusione sociale di quella parte della popolazione che non accede ancora o facilmente ad internet e ai suoi servizi. Così facendo, verranno individuate le esigenze dei singoli cittadini fornendo loro supporto e orientamento».Il servizio rimarrà attivo sul territorio per i prossimi 2 anni.