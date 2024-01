20 posti retribuiti per giovani volontari di Giovinazzo

per volontari regolarmente retribuiti conmensili per 12 mesi. Per la prima volta il Comune di Giovinazzo si attribuiscedel bando nazionale indetto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale grazie a un progetto dal titolo 'Valorizzare le attività culturali e sociali' presentato con la Pro Loco Aps di Giovinazzo e l'associazione 'Famiglia in musica'.Il progetto,sarà illustrato giovedì 11 gennaio alle ore 9.30 alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo alla presenza del sindaco Michele Sollecito, dell'assessore alle Politiche Giovanili, Natalie Marzella, dell'assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli, e del presidente dell'associazione Famiglia in Musica, Michele Selicati.Per la compilazione delle domande i candidati avranno a disposizione anche le strutture operative di Porta Futuro e del Punto Facilitazione Digitale già attive alla Cittadella della Cultura.«Rivolgo un appello a tutti i ragazzi di Giovinazzo, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, ad essere presenti giovedì alla nostra Cittadella della Cultura per la presentazione del progetto - commenta l'assessore Natalie Marzella - Si tratta di un'occasione importante per misurarsi con il mondo del lavoro facendo un'esperienza formativa sotto tanti punti di vista. Inoltre, per tutti coloro che vorranno partecipare, forniremo un sostanziale supporto informatico e digitale».