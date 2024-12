Progetto ‘Galattica’, il Comune di Giovinazzo bissa e si ricandida al finanziamento regionale

Il Comune di Giovinazzo, risultato tra iha collocato il nodo della 'Rete Giovani Puglia' nell'immobile di Via Tenente Fiorino n. 8, già "laboratorio urbano" e destinato a scuola comunale di musica.L'esperienza progettuale del primo ciclo di attività, conclusasi nel mese di novembre scorso, ha dato esito positivo tanto che la Giunta comunale ha presentato una nuova istanza di candidatura per il rifinanziamento delle attività, per altri 18 mesi, rispondendo alla manifestazione di interesse della Regione Puglia.Il Comune potrà richiedere un contributo massimo didestinati a sostenere le attività del Piano locale di interventi del nodo della 'Rete Galattica'.La Regione Puglia, vista l'istanza di rifinanziamento, ha convocato lo scorso novembre un tavolo tecnico nel quale ha concesso al Comune il termine perentorio di 30 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo finalizzato all'effettiva ammissione a finanziamento del nodo al secondo ciclo di attività.Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore.Considerato che le attività saranno prevalentemente rivolte ai giovani giovinazzesi, saranno prese maggiormente in considerazione le candidature provenienti da ETS che hanno già avuto esperienze nell'ambito di programmi di politiche giovanili quali laboratori urbani, luoghi comuni e nodi Galattica sul territorio comunaleLa domanda di partecipazione compilata secondo il modulo allegato ( consultabile e scaricabile sul sito ufficiale del Comune all'indirizzo www.comune.giovinazzo.it, alla voce Albo Pretorio) dovrà pervenire al Comune entro le ore 12:00 del 16 dicembre esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it Il Responsabile Unico del procedimento è il dr. Alessandro Di Rienzo al quale ci si può rivolgere per ogni delucidazione attraverso i seguenti recapiti: tel. 080/3902361, email : alessandro.dirienzo@comune.giovinazzo.ba.it «Ancora una volta il nostro Comune dimostra di avere grande attenzione per la fascia giovane della popolazione e offrirle opportunità di crescita e di lavoro - dichiara l'assessore alle Politiche Giovanili,Natalie Marzella - Il progetto Galattica ha già funzionato nella sua fase pioneristica, di qui la decisione di bissare l'iniziativa e di ricandidarci al finanziamento regionale»