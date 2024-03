Servizio Civile universale, a Giovinazzo 50 domande pervenute

Sono 50 le domande pervenute per il bando nazionale indetto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale grazie a un progetto dal titolo 'Valorizzare le attività culturali e sociali' presentato dal Comune di Giovinazzo con la Pro Loco Aps di Giovinazzo e l'associazione 'Famiglia in musica'. 20 i posti disponibili per volontari regolarmente retribuiti con 507,30 euro mensili per 12 mesi.Il prossimo 25 marzo 2024, dalle ore 9.30, alla Cittadella della Cultura ( piazza Sant'Agostino 2) si svolgeranno i colloqui per la selezione dei candidati.Si ricorda che al colloquio è necessario presentarsi muniti di:- un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale (da mostrare alla commissione)- documentazione ISEE attestante il requisito di inferiorità reddituale di 15.000,00 € per i candidati che concorrono ai posti riservati Giovani con Minori Opportunità Economiche (presentandosi senza quest'ultima non si avrà diritto a partecipare per i posti riservati)In caso di mancata presentazione alla selezione alla data e all'ora indicati, il candidato sarà considerato rinunciatario e pertanto verrà escluso dalla selezione.«Siamo molto soddisfatti per le 50 domande pervenute - dichiara l'assessore alle Politiche Giovanili, Natalie Marzella - La fascia anagrafica dei partecipanti prevista dal bando va dai 18 ai 29 anni. Per i 20 che verranno selezionati inizierà un'esperienza lavorativa e formativa molto importante che li porterà a misurarsi e confrontarsi con il mondo del lavoro».