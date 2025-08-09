Territorio
Cielo stellato su Giovinazzo nella notte di San Lorenzo
Temperature massime domenicali vicine ai 31°
Giovinazzo - domenica 10 agosto 2025
Cieli sereni nella domenica di Giovinazzo, caratterizzata da mare mosso per via di una ventilazione moderata da quadranti nord-orientali. Massime sui 31°. Pomeriggio soleggiato e serata stellata, ideale per la notte di San Lorenzo e l'osservazione degli astri in zone meno illuminate artificialmente. Bel tempo si prospetta per tutta la settimana di Ferragosto.
DOMENICA 10 AGOSTO
SOLE - Sorge: 5:55, Tramonta: 19:59
LUNA - Leva: 20:47, Cala: 6:55 - Gibbosa calante
