I Carabinieri
Centro di bevande nel mirino dei malviventi: rubate bottiglie e denaro

I ladri sono penetrati nella sede di Turturro Beverage in via Bitonto. Magazzino passato al setaccio, indagano i Carabinieri

Giovinazzo - martedì 9 settembre 2025 15.39
Non solo l'area di servizio Eni che sorge lungo la strada statale 16 bis, in direzione sud. Nella notte fra il 28 e il 29 agosto scorsi, infatti, un gruppo di malviventi ha preso di mira anche il centro di distribuzione bevande Turturro Beverage che si trova a Giovinazzo, in via Bitonto, nei pressi delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi.

I ladri hanno agito dopo aver pianificato tutto, nei minimi dettagli, e sono riusciti a potare via bottiglie selezionate, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Il raid è avvenuto alle ore 01.30, quando i malviventi hanno tagliato con un flessibile la saracinesca dell'attività commerciale, rivenditrice di vini, liquori, birre, acque, caffè e altro. Una volta all'interno, poi, hanno avuto tutto il tempo necessario per portare a termine il loro piano, rovistando accuratamente nel magazzino.

I malviventi, infatti, hanno fatto incetta di vini pregiati e bottiglie selezionate, oltre a ripulire il registratore di cassa. Poi la fuga, probabilmente a bordo di un'auto di colore scuro, modello station wagon perché il volume permette di stipare refurtiva ingombrante, forse già apparsa sulla scena di precedenti furti. E finora riuscita sempre a farla franca. Sul posto, intanto, per i primi rilievi, sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, a cui adesso sono affidate le indagini.

Il caso si fa interessante, perché tutto rimanda a quanto avvenuto il 21 agosto scorso a Spongano, in Salento, dove un gruppo di ladri ha ripulito l'enoteca Monti. Sono stati trovati due mezzi usati per il raid: uno a due chilometri dal negozio, l'altro nell'agro di Molfetta. Che si tratti dello stesso gruppo, però, è solo un'ipotesi.
