Furto al campo sportivo De Pergola. Rubato il materiale dell'Academy
L'episodio nella notte per portare via le divise del club. Rubata anche un'impalcatura e un rotolo di erba sintetica
Giovinazzo - lunedì 23 febbraio 2026 11.08
Un furto all'interno del campo sportivo De Pergola di Giovinazzo - attualmente chiuso per una serie di lavori di adeguamento - per portare via materiale sportivo, divise e oggetti dell'Academy. Il furto è stato commesso nella notte appena trascorsa, ma è stato scoperto soltanto questa mattina, alla riapertura dell'impianto.
I ladri si sono introdotti all'interno della struttura di via Devenuto, inaugurata nel 2023 alla presenza dell'ex campione ed ex allenatore del Milan e della Nazionale Roberto Donadoni e dell'ex giocatore Renato Olive, al termine del primo step dei lavori di riqualificazione, dopo aver rotto una finestra sul retro. Poi, dopo essere entrati nell'impianto, usato come "casa" da alcuni club che lasciano lì tutto il necessario alla loro attività agonistica, sono entrati negli spazi gestiti dall'Academy.
Una volta all'interno, poi, mettendo tutto completamente a soqquadro, si sono messi alla ricerca di un potenziale bottino di valore oppure quantomeno semplice da smerciare e da rivendere facilmente. Hanno puntato sulle divise da gioco del club del presidente Centanni e su quelle da allenamento, oltre a maglie, pettorine, giubbotti, diverso materiale sportivo del club e finanche un'impalcatura composta da tubi di acciaio e un rotolo di erba sintetica, prima di fuggire e di dileguarsi.
Del fatto sono stati subito allertati i Carabinieri, a cui è stata presentata una regolare denuncia contro ignoti. I militari della locale Stazione, a cui sono affidate le indagini del caso, visioneranno anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza pubblici e privati che sono installati fra l'area artigianale e lungo via Devenuto.
