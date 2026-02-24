Finestrone forzato
Furto al cantiere del campo sportivo: le parole dell'assessore Depalo

Una razzia che incide su un'opera pubblica definita all'avanguardia

Giovinazzo - martedì 24 febbraio 2026
Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio dovrebbe essersi consumato un furto che ha dell'incredibile per varietà del materiale asportato. Il furto che ha lasciato perplessi cittadini ed amministratori ha interessato il campo sportivo "De Pergola" di Giovinazzo. Ignoti si sono introdotti nella struttura oggetto di interventi comunali ed hanno portato via non solo materiale sportivo dell'Academy, la squadra di calcio locale, ma anche pezzi di impalcatura e rotoli di erba sintetica (la cronaca completa qui).

Sul fatto è intervenuto il vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, tra i fautori di questo intervento di rigenerazione che porterà l'impianto giovinazzese entro il 2026 ad essere un vero e proprio centro multidisciplinare: «Ciò che è avvenuto, in un'area di cantiere in via di ultimazione, a mio avviso è figlio di un degrado sociale che trova terreno fertile nell'omertà diffusa. Assistiamo spesso - ha rimarcato Depalo - a danneggiamenti e reati diffusi che si perpetrano nell'indifferenza per mancanza di senso civico. Non è certo una telecamera che può limitare questi fenomeni, vorrei ribadirlo con chiarezze. Chi delinque o danneggia sa come aggirare il problema, copre il viso e lo rende irriconoscibile. La vera deterrenza - è quello che assomiglia ad un appello del vicensindaco - è una rete cittadina fatta di denuncia e segnalazione che deve arrivare agli organi preposti, senza aver timore, e dal recupero di quei valori che vedevano nella famiglia il primo argine rispetto a questo decadimento. Oggi assistiamo con una sorta di assuefazione ad atteggiamenti che vanno assolutamente cassati ma che diventano quasi normalità e spesso riguardano danni provocati dai nostri stessi ragazzi».

Depalo fa riferimento nelle sue dichiarazioni non solo a quanto avvenuto al campo sportivo, ma anche a quanto accade sovente in aree riqualificate, in cui inciviltà ed omertà vanno di pari passo. Insomma, chi vede, denunci, senza esitazioni.
Sul caso stanno indagando i Carabinieri della locale stazione sotto il coordinamento del luogotenente Ruggiero Filannino. Un furto con materiale così eterogeneo trafugato farebbe pensare a malviventi intenzionati a rivendere quanto rubato. Ciò che resta è l'amarezza perché quel cantiere va avanti grazie a soldi pubblici e perché quell'area deve diventare al più presto centro polivalente di aggregazione giovanili.
Una menzione a parte meritano i ragazzi dell'Academy Giovinazzo, a cui hanno portato via materiale. A loro l'invito di una intera cittadinanza a non scoraggiarsi, ai dirigenti la piena solidarietà anche della nostra testata.
