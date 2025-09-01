Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro

A conti fatti, per un bottino da quantificare (poche decine di euro di fondo cassa presenti nel registratore) da dividere in quattro, hanno provocato un danno pari a svariate migliaia di euro. Quello che, purtroppo, troppo spesso succede ad attività commerciali vittime dei malviventi che sperano di trovare chissà quali "tesori".Nel mirino, durante la notte fra giovedì e venerdì scorsi, è finita l'area di servizioche sorge lungo la strada statale 16 bis, in direzione sud. Ad agire, intorno alle ore 02.00, sono stati in quattro, vestiti di scuro e con i volti ben coperti, immortalati dai filmati di sorveglianza della stazione di servizio: i banditi, arrivati nell'area a bordo di qualche auto attraverso la complanare, hanno sfondato il muro perimetrale, forzato alcune porte e, poi, hanno provato ad accedere all'interno del bar.L'ingresso dei banditi è coinciso con l'immediata attivazione del sistema d'allarme, collegato all'istituto di sicurezza, e del nebbiogeno antintrusione, che serve proprio a rendere la vita difficile ai malfattori, spargendo fumo all'interno del locale. Non proprio memorabile è stato il bottino, anche se ancora in fase di esatta quantificazione. Ma, per perpetrare il colpo, i malviventi hanno provocato un danno notevole al muro e alle infrastrutture, prima di essere messi in fuga.La centrale operativa di, infatti, ha subito inviato le pattuglie di zona sul posto. All'arrivo, però, i quattro si erano già dileguati. Dell'episodio sono stati informati idella, i quali hanno acquisito i filmati delle telecamere e partiranno da quelli per cercare di identificare gli autori del colpo.