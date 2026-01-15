2 foto Ritrovato il furgone della polisportiva Amici di Marco: era stato rubato

È stato ritrovato nelle campagne fra i territori di Bitonto e Giovinazzo, lontano da occhi indiscreti, il furgone rubato alla polisportiva. Dopo il furto, finalmente una buona notizia: il mezzo è tornato nella piena disponibilità del sodalizio bitontino che, attraverso la propria pagina, ha diffuso la notizia.I fatti risalgono alla serata di martedì scorso, quando una pattuglia delledeldi Giovinazzo, durante le quotidiane attività di controllo del territorio rurale, all'interno di un terreno agricolo in località Parco di Lella, in territorio di Bitonto, ha allertato il numero unico di emergenzacomunicando di aver rinvenuto un furgonedella associazione sportiva bitontina dedicata al triathlon. Poco più in là, in un altro fondo, sono stati rinvenuti i sedili.Gli agenti diretti dal capitano, dopo aver informato anche i colleghi del, competenti territorialmente e intervenuti sul posto con ihanno recuperato il furgone, risultato rubato a Bitonto: è stato a lungo analizzato dai militari dell'alla ricerca di impronte e tracce utili. Del caso, adesso, se ne stanno occupando i militari delladella città dell'olio anche perché il mezzo potrebbe essere stato usato per compiere furti.«Bisognerebbe essere forti, determinati e disponibili come solo alcuni sanno essere. Amici e ancor prima servitori dell'ordine inaspettati e rari. Quelli che vincono le avversità e quelli che ti fanno sorridere alla vita», hanno scritto glisutaggando lee il