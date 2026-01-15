Cronaca
Ritrovato il furgone della polisportiva Amici di Marco: era stato rubato
È stato recuperato martedì sera dalle Guardie Campestri in località Parco di Lella, al confine fra i territori di Bitonto e Giovinazzo
Giovinazzo - giovedì 15 gennaio 2026 14.34
È stato ritrovato nelle campagne fra i territori di Bitonto e Giovinazzo, lontano da occhi indiscreti, il furgone rubato alla polisportiva Amici di Marco. Dopo il furto, finalmente una buona notizia: il mezzo è tornato nella piena disponibilità del sodalizio bitontino che, attraverso la propria pagina Facebook, ha diffuso la notizia.
I fatti risalgono alla serata di martedì scorso, quando una pattuglia delle Guardie Campestri del Consorzio di Giovinazzo, durante le quotidiane attività di controllo del territorio rurale, all'interno di un terreno agricolo in località Parco di Lella, in territorio di Bitonto, ha allertato il numero unico di emergenza 112 comunicando di aver rinvenuto un furgone Citroen Jumper della associazione sportiva bitontina dedicata al triathlon. Poco più in là, in un altro fondo, sono stati rinvenuti i sedili. Gli agenti diretti dal capitano Alessandro Magarelli, dopo aver informato anche i colleghi del Consorzio Custodia Campi, competenti territorialmente e intervenuti sul posto con i Carabinieri, hanno recuperato il furgone, risultato rubato a Bitonto: è stato a lungo analizzato dai militari dell'Arma alla ricerca di impronte e tracce utili. Del caso, adesso, se ne stanno occupando i militari della Stazione della città dell'olio anche perché il mezzo potrebbe essere stato usato per compiere furti.
«Bisognerebbe essere forti, determinati e disponibili come solo alcuni sanno essere. Amici e ancor prima servitori dell'ordine inaspettati e rari. Quelli che vincono le avversità e quelli che ti fanno sorridere alla vita», hanno scritto gli Amici di Marco su Facebook taggando le Guardie Campestri e il Consorzio Custodia Campi.
