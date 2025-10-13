Furto nella farmacia del Mare, ladri in fuga con i soldi della cassa

Forzano l'ingresso della, a Giovinazzo, danneggiano l'impianto di sicurezza e ripuliscono il registratore di cassa, prima di essere costretti alla fuga dai, riuscendo poi a dileguarsi. Un gruppo di malviventi, nel corso della notte appena passata, ha preso di mira ancora una attività commerciale.Tutto è avvenuto in via Bari dopo le ore 04.00, quando i banditi, approfittando del buio, sono riusciti a forzare la porta di ingresso, non prima di aver scassinato la saracinesca. Oltre ai danni arrecati all'impianto di videosorveglianza (al dvr ed alcune telecamere), i ladri, una volta all'interno, hanno anche rimediato un bottino, accontentandosi soltanto di alcuni contanti: si tratta della somma - non ancora del tutto quantificata - custodita all'interno del cassetto del registratore di cassa.Il bottino poteva essere ancora più cospicuo se non fosse piombata sulla scena una gazzella della, già in zona nell'ambito dei quotidiani controlli notturni del territorio. E i malviventi, a quel punto, hanno preferito tagliare la corda. Sul furto, ora, indagano i militari, a cui sono affidate le indagini. Al vaglio degli investigatori, oltre agli occhi elettronici della farmacia, anche i circuiti di videosorveglianza pubblici e privati della zona, che potrebbero aver immortalato l'azione.Solo dieci giorni fa, a Conversano, i banditi hanno preso di mira la farmacia, mentre a luglio era toccato alla farmaciaa Gravina in Puglia e a tre farmacie di Molfetta,. In questo caso la titolare, durante il turno notturno, fu sorpresa dai ladri che fecero irruzione all'interno.