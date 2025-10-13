I Carabinieri
I Carabinieri
Cronaca

Furto nella farmacia del Mare, ladri in fuga con i soldi della cassa

Intorno alle ore 04.00, i malviventi si sono introdotti nell'attività di via Bari. Forzata la saracinesca d'ingresso

Giovinazzo - lunedì 13 ottobre 2025 12.00
Forzano l'ingresso della farmacia del Mare, a Giovinazzo, danneggiano l'impianto di sicurezza e ripuliscono il registratore di cassa, prima di essere costretti alla fuga dai Carabinieri, riuscendo poi a dileguarsi. Un gruppo di malviventi, nel corso della notte appena passata, ha preso di mira ancora una attività commerciale.

Tutto è avvenuto in via Bari dopo le ore 04.00, quando i banditi, approfittando del buio, sono riusciti a forzare la porta di ingresso, non prima di aver scassinato la saracinesca. Oltre ai danni arrecati all'impianto di videosorveglianza (al dvr ed alcune telecamere), i ladri, una volta all'interno, hanno anche rimediato un bottino, accontentandosi soltanto di alcuni contanti: si tratta della somma - non ancora del tutto quantificata - custodita all'interno del cassetto del registratore di cassa.

Il bottino poteva essere ancora più cospicuo se non fosse piombata sulla scena una gazzella della locale Stazione, già in zona nell'ambito dei quotidiani controlli notturni del territorio. E i malviventi, a quel punto, hanno preferito tagliare la corda. Sul furto, ora, indagano i militari, a cui sono affidate le indagini. Al vaglio degli investigatori, oltre agli occhi elettronici della farmacia, anche i circuiti di videosorveglianza pubblici e privati della zona, che potrebbero aver immortalato l'azione.

Solo dieci giorni fa, a Conversano, i banditi hanno preso di mira la farmacia Fanelli-Rizzo, mentre a luglio era toccato alla farmacia Lorusso a Gravina in Puglia e a tre farmacie di Molfetta, Eredi De Trizio, Pesca e Tatulli. In questo caso la titolare, durante il turno notturno, fu sorpresa dai ladri che fecero irruzione all'interno.


  • Furti Giovinazzo
Al Gran Shopping Molfetta arriva “Furto al museo”: un’esperienza immersiva tra mistero e divertimento
13 ottobre 2025 Al Gran Shopping Molfetta arriva “Furto al museo”: un’esperienza immersiva tra mistero e divertimento
Da Molfetta l’appello di Felice Spaccavento: “Serve una nuova idea di città e di sanità”
13 ottobre 2025 Da Molfetta l’appello di Felice Spaccavento: “Serve una nuova idea di città e di sanità”
Altri contenuti a tema
Ladri nel salone di bellezza. Rubati prodotti, phon e accessori di bigiotteria Ladri nel salone di bellezza. Rubati prodotti, phon e accessori di bigiotteria I malviventi hanno preso di mira il parrucchiere Lucia Misceo Hairstylist in via Bari: «La ferita è stata profonda, ma non ci pieghiamo»
Rubano un'auto sul lungomare di Giovinazzo: il video fa il giro del web Rubano un'auto sul lungomare di Giovinazzo: il video fa il giro del web L'episodio intorno a mezzanotte, quando la banda, in meno di due minuti, è riuscita a spingere e portar via una Peugeot 208
In quattro incappucciati, ma il piano salta. In fuga a mani vuote In quattro incappucciati, ma il piano salta. In fuga a mani vuote I fatti nel residence Roscini: i ladri, disturbati dall'arrivo di due residenti, sono fuggiti. Uno ha impugnato una custodia alla cintola, forse una pistola
Centro di bevande nel mirino dei malviventi: rubate bottiglie e denaro Centro di bevande nel mirino dei malviventi: rubate bottiglie e denaro I ladri sono penetrati nella sede di Turturro Beverage in via Bitonto. Magazzino passato al setaccio, indagano i Carabinieri
Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro È successo lungo la strada statale 16 bis, in direzione sud: sfondato un muro, danneggiate alcune porte
Ladri in azione nella sede dell'Abaco, ma restano a mani vuote Ladri in azione nella sede dell'Abaco, ma restano a mani vuote Una banda di quattro malviventi, nella notte, si è introdotta negli uffici di via Gioia. Indagano i Carabinieri
5 Entrano in tabaccheria a colpi di piccone, poi la fuga con il bottino Entrano in tabaccheria a colpi di piccone, poi la fuga con il bottino Furto in viale Moro: i malviventi sono fuggiti con contanti, sigarette e tagliandi delle lotterie istantanee. Indagano i Carabinieri
Furto nell'agro di Giovinazzo, rubati due cavalli in località Sant'Eustachio Furto nell'agro di Giovinazzo, rubati due cavalli in località Sant'Eustachio Il fatto è avvenuto ieri mattina, indagano i Carabinieri. Altri episodi registrati fra Mottola, Massafra e Martina Franca
Il cortile della Stazione Carabinieri di Santo Spirito intitolato a Domenico De Ceglia
13 ottobre 2025 Il cortile della Stazione Carabinieri di Santo Spirito intitolato a Domenico De Ceglia
Allattamento al seno, flash mob del Consultorio Familiare a Giovinazzo
13 ottobre 2025 Allattamento al seno, flash mob del Consultorio Familiare a Giovinazzo
Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
13 ottobre 2025 Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
Convenzioni e agevolazioni: le opportunità concrete offerte da Ortopedia Medical
13 ottobre 2025 Convenzioni e agevolazioni: le opportunità concrete offerte da Ortopedia Medical
AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura
12 ottobre 2025 AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura
Il campionato della Jovis Natio inizia con una sconfitta
12 ottobre 2025 Il campionato della Jovis Natio inizia con una sconfitta
Giornate FAI d'Autunno, a Giovinazzo una domenica sulle tracce dei De Musso
12 ottobre 2025 Giornate FAI d'Autunno, a Giovinazzo una domenica sulle tracce dei De Musso
I bimbi e le bimbe della "San Tommaso " alla Scuola di Musica "Cortese " - FOTO
12 ottobre 2025 I bimbi e le bimbe della "San Tommaso" alla Scuola di Musica "Cortese" - FOTO
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.