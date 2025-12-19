"Note di Speranza", stasera a Giovinazzo il concerto in Cattedrale

Ilguidato dal Presidente Pietro Sifo, ha organizzato l'evento musicale e spiritualeun solenne Concerto di Natale in onore di Maria SS. di Corsignano che si terrà nella suggestiva cornice della Concattedrale di Giovinazzo. L'appuntamento è fissato per stasera, venerdì 19 dicembre, con inizio alle ore 19:00.Questa significativa iniziativa culturale si inserisce nel desiderio del Comitato di destagionalizzare i festeggiamenti, creando un ponte tra la solennità agostana e la magica atmosfera del periodo natalizio e ispirandosi al tema del Giubileo di quest'anno che invita tutti a essereIl cuore della serata sarà la sinergia traè un'istituzione musicale di grande pregio le cui radici affondano nel 2002, quando nacque come Coro Stabile per accompagnare le funzioni religiose dedicate al Santo Protettore della Polizia Locale, San Sebastiano. La qualità delle esecuzioni, spesso a cappella o con l'ausilio di strumentisti, ha portato l'Ensemble a esibirsi in contesti istituzionali e culturali di altissimo livello. Tra le performance più significative si annoverano: la partecipazione al "Natale sotto le Stelle" presso la Scuola della Guardia di Finanza di Bari in collegamento con il contingente italiano in Kosovo; esibizioni con il Coro Giapponese "Mimoza" della città di Sendai presso il Teatro Kursaal Santalucia; esibizioni nel Teatro Piccinni e presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari accompagnati dalla Banda delle Forze Armate in occasione de "L'Italia s'è desta", manifestazione organizzata dal Comando Militare Esercito Puglia per celebrare il 162° Anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia.è un artista pop lirico che con il suo sound cosmopolita fonderà musica immersiva e sensoriale per portare un messaggio di interculturalità e speranza.Il coordinamento artistico della serata sarà curato da Marzia Morva, mentre l'intera esperienza spirituale sarà arricchita dalle declamazioni die da un profondo momento di spiritualità offerto daAmministratore della Concattedrale.L'evento è il frutto di una preziosa sinergia tra diverse realtà del territorio: l'presieduta da Vito Fumai, offrirà il proprio contributo con letture a tema natalizio e in dialetto, creando un ponte tra tradizione popolare e arte musicale.Al termine della serata, la, guidata dal Presidente Vincenzo Piscitelli, distribuirà ai bambini presenti un piccolo omaggio come ricordo tangibile di questa esperienza collettiva, un gesto simbolico per seminare il senso di appartenenza alla comunità e il rispetto per le tradizioni.L'intera assemblea si unirà nel finale per intonare l'Inno a Maria SS. di Corsignano, un momento di intensa comunione che simboleggerà l'unione tra fede popolare e arte musicale.