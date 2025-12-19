Michele Jamil Marzella
Michele Jamil Marzella
Musica

"Note di Speranza", stasera a Giovinazzo il concerto in Cattedrale

Ad esibirsi saranno l'ensemble della Polizia Locale di Bari e Michele Jamil Marzella

Giovinazzo - venerdì 19 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Il Comitato Feste Patronali di Giovinazzo, guidato dal Presidente Pietro Sifo, ha organizzato l'evento musicale e spirituale "Note di Speranza", un solenne Concerto di Natale in onore di Maria SS. di Corsignano che si terrà nella suggestiva cornice della Concattedrale di Giovinazzo. L'appuntamento è fissato per stasera, venerdì 19 dicembre, con inizio alle ore 19:00.

Questa significativa iniziativa culturale si inserisce nel desiderio del Comitato di destagionalizzare i festeggiamenti, creando un ponte tra la solennità agostana e la magica atmosfera del periodo natalizio e ispirandosi al tema del Giubileo di quest'anno che invita tutti a essere "pellegrini di speranza". Il cuore della serata sarà la sinergia tra l'Ensemble della Polizia Locale di Bari e il musicista Michele Jamil Marzella.

L'Ensemble della Polizia Locale di Bari è un'istituzione musicale di grande pregio le cui radici affondano nel 2002, quando nacque come Coro Stabile per accompagnare le funzioni religiose dedicate al Santo Protettore della Polizia Locale, San Sebastiano. La qualità delle esecuzioni, spesso a cappella o con l'ausilio di strumentisti, ha portato l'Ensemble a esibirsi in contesti istituzionali e culturali di altissimo livello. Tra le performance più significative si annoverano: la partecipazione al "Natale sotto le Stelle" presso la Scuola della Guardia di Finanza di Bari in collegamento con il contingente italiano in Kosovo; esibizioni con il Coro Giapponese "Mimoza" della città di Sendai presso il Teatro Kursaal Santalucia; esibizioni nel Teatro Piccinni e presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari accompagnati dalla Banda delle Forze Armate in occasione de "L'Italia s'è desta", manifestazione organizzata dal Comando Militare Esercito Puglia per celebrare il 162° Anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia.

Michele Jamil Marzella è un artista pop lirico che con il suo sound cosmopolita fonderà musica immersiva e sensoriale per portare un messaggio di interculturalità e speranza.
Il coordinamento artistico della serata sarà curato da Marzia Morva, mentre l'intera esperienza spirituale sarà arricchita dalle declamazioni di Mariangela Di Capua e da un profondo momento di spiritualità offerto da Padre Francesco Depalo, Amministratore della Concattedrale.
L'evento è il frutto di una preziosa sinergia tra diverse realtà del territorio: l'Associazione Touring Juvenatium, presieduta da Vito Fumai, offrirà il proprio contributo con letture a tema natalizio e in dialetto, creando un ponte tra tradizione popolare e arte musicale.
Al termine della serata, la Delegazione della Lega Navale di Giovinazzo, guidata dal Presidente Vincenzo Piscitelli, distribuirà ai bambini presenti un piccolo omaggio come ricordo tangibile di questa esperienza collettiva, un gesto simbolico per seminare il senso di appartenenza alla comunità e il rispetto per le tradizioni.
L'intera assemblea si unirà nel finale per intonare l'Inno a Maria SS. di Corsignano, un momento di intensa comunione che simboleggerà l'unione tra fede popolare e arte musicale.
  • Michele Jamil Marzella
  • Comitato Feste Patronali
  • Concattedrale di Santa Maria Assunta
  • Natale
Vicenda Giangregorio, Viva Network racconta tutti i passaggi
19 dicembre 2025 Vicenda Giangregorio, Viva Network racconta tutti i passaggi
Dimissioni Giangregorio, la nota di Giovinazzo Città del Sole
19 dicembre 2025 Dimissioni Giangregorio, la nota di Giovinazzo Città del Sole
Altri contenuti a tema
Il Natale brilla di magia: da Design a Molfetta le idee regalo che sorprendono Speciale Il Natale brilla di magia: da Design a Molfetta le idee regalo che sorprendono Dalle nuove tendenze ai brand nordici come Hoptimist e Printworks
Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II Vita di città Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II Nei prossimi giorni saranno completate le luminarie in città
Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II Vita di città Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II L'opera è stata allestita da I Monelli
A Molfetta si accende la magia: da Design la casa si veste a festa per Natale Speciale A Molfetta si accende la magia: da Design la casa si veste a festa per Natale Dalle decorazioni ai regali per San Nicola: 50 anni di ispirazioni nello storico negozio
Il Natale dei Bambini: tutti gli eventi a Giovinazzo Eventi e cultura Il Natale dei Bambini: tutti gli eventi a Giovinazzo Si parte oggi, 22 novembre, ed il cartellone si completerà il 23 dicembre
Ragazzi e ragazze rumeni in visita alla Concattedrale di Giovinazzo Vita di città Ragazzi e ragazze rumeni in visita alla Concattedrale di Giovinazzo Scambio culturale della Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" di Iaşi con l'I.C. Don S. Bavaro-Marconi
”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo Attualità ”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo Le informazioni per parteciparvi
"Bon Bon" di Michele Sciancalepore: per Natale un invito a riflettere sul valore della bontà quotidiana Speciale "Bon Bon" di Michele Sciancalepore: per Natale un invito a riflettere sul valore della bontà quotidiana Intervista al wedding designer, titolare dell'attivita nel centro commerciale di Molfetta
Dimissioni Giangregorio e tritacarne social. La posizione di Noi per Giovinazzo
19 dicembre 2025 Dimissioni Giangregorio e tritacarne social. La posizione di Noi per Giovinazzo
Istituto Vittorio Emanuele II, incontro tra Leccese, Iessi e Sollecito
19 dicembre 2025 Istituto Vittorio Emanuele II, incontro tra Leccese, Iessi e Sollecito
L'I.C. "Bavaro-Marconi " porta la luce della speranza e della pace per un Natale diverso
19 dicembre 2025 L'I.C. "Bavaro-Marconi" porta la luce della speranza e della pace per un Natale diverso
La "Santa Allegrezza " nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità
18 dicembre 2025 La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità
AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale
18 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale
“Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì "
18 dicembre 2025 “Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì"
Acque affinate da depuratore per uso irriguo: pronto il progetto a Giovinazzo
18 dicembre 2025 Acque affinate da depuratore per uso irriguo: pronto il progetto a Giovinazzo
Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
18 dicembre 2025 Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.