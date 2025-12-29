Pietro Sifo
Chiesa locale

Pietro Sifo confermato presidente Festa Patronale: ora è ufficiale

La nota diocesana sugli staff delle quattro città

Giovinazzo - lunedì 29 dicembre 2025
Il vescovo S. E. Mons. Domenico Cornacchia, nei giorni scorsi, ha reso note le nomine dei Presidenti dei Comitati delle Feste Patronali cittadine per l'anno 2026, per le città di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi.

I Presidenti nominati, unitamente ai collaboratori e agli assistenti spirituali, sono chiamati a coordinare i rispettivi Comitati con spirito di servizio ecclesiale, promuovendo una collaborazione fruttuosa tra comunità parrocchiali, istituzioni civili e realtà associative, affinché le feste patronali siano autentica espressione di fede, tradizione e testimonianza cristiana nel territorio.

Di seguito si riportano le nomine:

Città di Molfetta
Presidente: Sig. Balestra Mauro;
Vice presidente: Sig. Sgherza Onofrio;
Economo: sig. Pappagallo Giovannangelo.

Città di Ruvo di Puglia
Presidente: Prof. Salvatorelli Simone;
Vice presidente: Sig. Summo Maurizio;
Economo: sig. De Venuto Antonio.

Città di Giovinazzo
Presidente: dott. Sifo Pietro;
Vice presidente: Sig. Raimondi Donato;
Economo: sig. Seclì Edoardo.

Città di Terlizzi
Presidente: dott. Barione Gaetano;
Vice presidente: Sig.ra Cagnetta Marina;
Economo: sig. Tempesta Roberto.

I Comitati, inoltre, si avvarranno dello zelo sacerdotale dei parroci della Cattedrale e delle Concattedrali; per Molfetta don Angelo Mazzone, per Ruvo don Pietro Rubini, per Giovinazzo padre Francesco Depalo – amministratore parrocchiale, per Terlizzi don Roberto de Bartolo insieme a due laici da loro scelti.

Le feste patronali rappresentano per le nostre comunità un momento privilegiato di evangelizzazione, di comunione e di valorizzazione delle tradizioni locali, nella fedeltà al Vangelo e al magistero della Chiesa. Per questo motivo, ai Presidenti e ai futuri membri dei Comitati è affidato un compito di particolare responsabilità, che richiede attenzione alla dimensione liturgica, sobrietà nelle scelte, trasparenza nella gestione e cura delle relazioni.
