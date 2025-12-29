Pietro Sifo confermato presidente Festa Patronale: ora è ufficiale

Il vescovo, nei giorni scorsi, ha reso note le nomine dei Presidenti dei Comitati delle Feste Patronali cittadine per l'anno 2026, per le città di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi.I Presidenti nominati, unitamente ai collaboratori e agli assistenti spirituali, sono chiamati a coordinare i rispettivi Comitati con spirito di servizio ecclesiale, promuovendo una collaborazione fruttuosa tra comunità parrocchiali, istituzioni civili e realtà associative, affinché le feste patronali siano autentica espressione di fede, tradizione e testimonianza cristiana nel territorio.Di seguito si riportano le nomine:Città di MolfettaPresidente: Sig. Balestra Mauro;Vice presidente: Sig. Sgherza Onofrio;Economo: sig. Pappagallo Giovannangelo.Città di Ruvo di PugliaPresidente: Prof. Salvatorelli Simone;Vice presidente: Sig. Summo Maurizio;Economo: sig. De Venuto Antonio.Città di TerlizziPresidente: dott. Barione Gaetano;Vice presidente: Sig.ra Cagnetta Marina;Economo: sig. Tempesta Roberto.I Comitati, inoltre, si avvarranno dello zelo sacerdotale dei parroci della Cattedrale e delle Concattedrali; per Molfetta don Angelo Mazzone, per Ruvo don Pietro Rubini,, per Terlizzi don Roberto de Bartolo insieme a due laici da loro scelti.Le feste patronali rappresentano per le nostre comunità un momento privilegiato di evangelizzazione, di comunione e di valorizzazione delle tradizioni locali, nella fedeltà al Vangelo e al magistero della Chiesa. Per questo motivo, ai Presidenti e ai futuri membri dei Comitati è affidato un compito di particolare responsabilità, che richiede attenzione alla dimensione liturgica, sobrietà nelle scelte, trasparenza nella gestione e cura delle relazioni.