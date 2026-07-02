Tragedia a Molfetta: patteggia 2 anni per l'incidente in cui morì un 16enne

Due anni di reclusione (pena sospesa) e sospensione della patente per 1 anno. È la sentenza della giudice dell'udienza preliminare del, con la diminuente del rito, comminata ad unper la morte del 16enne, di Molfetta, nel sinistro del 31 gennaio 2025.Amareggiati i familiari della vittima per l'entità della pena che, seppur ritenuta congrua dalla giudice, non è in grado di placare il loro senso di giustizia. L'imputato, assistito dall'avvocato, ha scelto di definire la vicenda attraverso il patteggiamento, evitando il dibattimento. La richiesta, concordata coi pubblici ministeri, è stata accolta dal. 7 le parti civili costituitesi in giudizio, assistite dall'avvocatoSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti e scritto negli atti, quella notte il 20enne stava percorrendo via Terlizzi, a Molfetta, alla guida di unacon tre passeggeri a bordo. Per la, giunto all'altezza di via Boccardi, «iniziava la svolta a sinistra per imboccare la strada, nonostante l'obbligo di proseguire dritto impartito dal cartello apposto prima di via Boccardi». Ad un certo punto, è sopraggiunto uncondotto da un 16enne e con a bordo Farinola.Lo scooter, che «si apprestava a sorpassare da sinistra l'auto alla velocità di», si scontrò «violentemente con la fiancata anteriore sinistra dell'auto in fase di ﻿svolta». Farinola, dopo l'impatto, fu «sbalzato in avanti, sbattendo contro un palo della luce e accasciandosi al suolo, ﻿morendo in ospedale».