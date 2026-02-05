San Biagio, anche il Comitato feste Giovinazzo presente a Ruvo

Si è aperto ufficialmente un nuovo, significativo capitolo per le tradizioni religiose nella nostra diocesi.Il, insieme ai presidenti dei comitati di Molfetta, Ruvo e Terlizzi, ha dato il via ad un percorso di condivisione e devozione che vedrà le quattro realtà territoriali unite nella partecipazione attiva a tutte le festività patronali della Diocesi.L'iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra le comunità, testimoniando uno spirito di comunione che va oltre i confini cittadini per farsi unica voce di fede. La prima tappa è stata inevitabilmente a Ruvo di Puglia. Il cammino è iniziato il 3 febbraio, in occasione dei festeggiamenti per San Biagio, Patrono della cittadina della Bassa Murgia.Su invito del Presidente del Comitato del Comune di Ruvo, i rappresentanti dei quattro Comitati hanno preso parte alla solenne Santa Messa Pontificale delle ore 11:00,presso la Concattedrale. Un momento di grande intensità spirituale che ha suggellato questa nuova "alleanza" tra i custodi delle tradizioni popolari e religiose locali.Il viaggio nella devozione diocesana proseguirà il prossimo 9 febbraio, alle ore 19:00, in Cattedrale a Molfetta, dove le delegazioni dei Comitati si ritroveranno per prender parte ai solenni festeggiamenti in onore di San Corrado, co-Patrono della città.