Giovinazzo in festa per il Sacro Cuore di Gesù: stasera il musical, domani la processione

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

Parrocchia Sant'Agostino in festa per iluna solennità assai sentita dai giovinazzesi e che quest'anno avrà il suo culmine in una processione "allungata" che transiterà anche nel rione San Giuseppe.Ma il fine settimana vedrà dipanarsi un programma popolare e liturgico intenso, varato dall'Associazione Sacro Cuore di Gesù guidato dal presidente Michele Depalo. Stasera c'è un musical molto interessante in piazza Sant'Agostino e domani, domenica 5 luglio, la santa messa vespertina e la processione dalle 20.00.Per non farvi perdere nulla, di seguito vi riproponiamo il programma completo del 4 e 5 luglio.Ore 19.00 - Santa Messa solenne presieduta da don Michele Berardi, parroco della Santa Famiglia di Ruvo di Puglia.Ore 21.00 - Piazza Sant'Agostino: musical a cura della Okiko The Drama Company e dell'Orchestra di musica leggera "Filippo Cortese" di Giovinazzo.Ore 8.00 - Lancio di razzi sul molo di Levante.Ore 8.30 - Santa Messa.Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese".Ore 10.30 - Santa Messa presieduta da don Cesare Pisani con la partecipazione degli iscritti all'Associazione maschile "Sacro Cuore di Gesù" e all'Apostolato di preghiera. Benedizione degli scapolari dei nuovi associati.Ore 19.00 - Santa Messa