Sacro Cuore di Gesù
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Giovinazzo in festa per il Sacro Cuore di Gesù: stasera il musical, domani la processione

Il programma completo del fine settimana

Giovinazzo - sabato 4 luglio 2026 10.20
Parrocchia Sant'Agostino in festa per il Sacro Cuore di Gesù, una solennità assai sentita dai giovinazzesi e che quest'anno avrà il suo culmine in una processione "allungata" che transiterà anche nel rione San Giuseppe.
Ma il fine settimana vedrà dipanarsi un programma popolare e liturgico intenso, varato dall'Associazione Sacro Cuore di Gesù guidato dal presidente Michele Depalo. Stasera c'è un musical molto interessante in piazza Sant'Agostino e domani, domenica 5 luglio, la santa messa vespertina e la processione dalle 20.00.
Per non farvi perdere nulla, di seguito vi riproponiamo il programma completo del 4 e 5 luglio.

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA
Sabato 4 luglio
Ore 19.00 - Santa Messa solenne presieduta da don Michele Berardi, parroco della Santa Famiglia di Ruvo di Puglia.
Ore 21.00 - Piazza Sant'Agostino: musical a cura della Okiko The Drama Company e dell'Orchestra di musica leggera "Filippo Cortese" di Giovinazzo.

Domenica 5 luglio - festa esterna in onore del Sacro Cuore di Gesù
Ore 8.00 - Lancio di razzi sul molo di Levante.
Ore 8.30 - Santa Messa.
Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese".
Ore 10.30 - Santa Messa presieduta da don Cesare Pisani con la partecipazione degli iscritti all'Associazione maschile "Sacro Cuore di Gesù" e all'Apostolato di preghiera. Benedizione degli scapolari dei nuovi associati.
Ore 19.00 - Santa Messa
  • Sacro Cuore di Gesù
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