"Beati gli animali tra i Santi": un tour dell'Info Point Giovinazzo

In occasione della secolare Festa del fuoco in onore di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, lorganizza un curioso itinerario, in cui i protagonisti sono proprio questi ultimi in rapporto con l'uomo.I visitatori andranno infatti alla scoperta degli animali "presenti" in alcune chiese del centro storico di Giovinazzo e impareremo a comprenderne il ruolo nell'arte in qualità di attributo iconografico e spesso salvifico nella vita dei Santi che accompagnano.Presso le chiese coinvolte dell'itinerario ci si potrà soffermare su una serie di affascinanti testimonianze iconografiche che raccontano la bellezza di questi incontri tra uomo/santo e animale in storie ricche di avventure e di mistero.Il tour è fissato per domenica 18 gennaio, alle ore 10.45, e si replica nel pomeriggio alle 17.30. Vi si può partecipare gratuitamente con prenotazione al numero 3755653445 (anche Whatsapp).