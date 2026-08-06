Vogatori Giovinazzo, sfuma il sogno Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio

Sfuma il sogno di conquistare ilperL'equipaggio biancoverde, domenica 2 agosto, in Cala Porto, dopo una prima manche sotto gli standard mostrati nelle tappe precedenti, nella seconda frazione ha rimontato diversi secondi ai rivali dei Remuri Brindisi, ma non è bastato.I brindisini si sono aggiudicati la kermesse itinerante riservata ad imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso, organizzata dal Centro Sportivo Italiano, con 72 punti complessivi, contro i 69 dei biancoverdi del patron. Allaultima del 2026, le due squadre erano arrivate appaiate a 47 punti e la tensione si è fatta sentire eccome da ambo le parti.La Regata dei Gonfaloni 2026 è infatti stata vinta dall'esperto equipaggio della Ciurma Vasto, che nelle acque giovinazzesi trova sovente ispirazione per grandi prestazioni. A seguire la Lega Navale Molfetta ed i Vogatori Termoli, con i Remuri finiti quarti e Giovinazzo relegata al quinto posto per via di una mattinata in cui il motore di braccia e gambe non aveva girato come il dssi aspettava.Ma ilcomplessivo nel Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio per un equipaggio giovane, interamente ricostruito dopo anni complessi, sono il punto di partenza per costruire un futuro luminoso. La voga a Giovinazzo è viva e si vede eccome.La Regata dei Gonfaloni 2026 in campo femminile è stata vinta dalla Lega Navale Molfetta, davanti alla Ciurma Vasto ed all'equipaggio de Il Palio di Taranto, che però ha alzato al cielo il Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio.Novità di questa edizione della rassegna di voga giovinazzese è stata la gara ad equipaggi misti. In quella competizione i tarantini hanno spadroneggiato. Primo Il Palio di Taranto, secondi i Vogatori Città di Taranto, terzi i cugini del Taras. Neanche a dirlo, Il Palio di Taranto si è confermato una realtà dalla grande tradizione aggiudicandosi anche la rassegna itinerante.Insieme sul palco, come nella foto sotto il nostro articolo. È questo il futuro delle associazioni legate al mare di Giovinazzo. "Massimo Cervone", Lega Navale, Centro Velico, Le Tre Colonne, con la presenza di Aldo Marziani, tutti insieme per ribadire un concetto: la collaborazione nello specchio d'acqua di Cala Porto può solo far bene a Giovinazzo. Lo sa bene Francesco Cervone, qui nelle duplice veste di amministratore e dirigente sportivo, che ha ribadito anche davanti ai nostri taccuini l'intento di portare avanti una sinergia costante tra tutte le realtà marinare locali. Con quella foto sul palco si è stabilito un precedente da cui non si può e non si deve tornare indietro, remando, è il caso di scriverlo, tutti nella medesima direzione.