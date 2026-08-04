U.S. Giovinazzo Calcio: una giornata per ricordare chi ha fatto la storia biancoverde

Martedì 12 agosto, alle ore 18:00, il Campo Sportivo "Raffaele De Pergola" ospiterà "Una giornata per la maglia – Uniti nel ricordo", un evento organizzato dalla U.S. Giovinazzo Calcio per rendere omaggio a tutti coloro che hanno contribuito alla storia del club e che oggi non sono più presenti.La cerimonia sarà dedicata a presidenti, dirigenti, allenatori, calciatori e collaboratori che hanno indossato e onorato i colori biancoverdi, in un momento di raccoglimento e condivisione aperto a famiglie, amici, tifosi e appassionati.A conclusione dell'evento, due squadre di ex calciatori si sfideranno sul nuovo campo di gioco del "De Pergola" in una partita amichevole articolata in due tempi da circa 25 minuti ciascuno.Un'iniziativa che vuole celebrare il valore della memoria, dell'appartenenza e del legame con la maglia, ricordando che una squadra è fatta soprattutto dalle persone che ne hanno scritto la storia.