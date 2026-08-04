Giovinazzo celebra la festività liturgica della Madonna degli Angeli - FOTO

La numerosa partecipazione di fedeli, che hanno gremito via S. Maria degli Angeli, nel centro storico di Giovinazzo, ha dato la conferma di quanto la giornata di festa, dedicata alla Madonna degli Angeli, fosse una festività religiosa molto sentita dalla comunità cittadina. La cerimonia si è svolta a cura della Confraternita S. Maria degli Angeli, guidata dal priore Francesco Bavaro. Tanti i fedeli raccolti in preghiera e tanti bambini seduti accanto ai loro genitori per assistere alla messa, officiata da padre Pasquale Rago, guida spirituale della Confraternita.Durante la messa, nel momento dell'omelia, il celebrante ha soffermato l'attenzione sulla storia della giornata religiosa del 2 agosto che affonda le radici in un antico momento di storia della Chiesa. La Vergine Santa Maria degli Angeli si festeggia nel giorno che fu definito " il giorno del perdono di Assisi" in cui San Francesco chiese l'indulgenza a Papa Onorio III. Il messaggio del perdono è rivolto a tutti i cristiani e la giornata del 2 agosto è molto significativa per la Chiesa in quanto tutti, chiamati dal Signore, chiediamo a Lui il perdono. In questo giorno, inoltre, affidiamo alla Madonna tutti i bambini, piccoli angeli meravigliosi, dei quali dobbiamo difendere sempre i diritti e ricoprire di amore, rispetto e attenzione, perché i più piccoli sono il nostro futuro.Nel corso della messa si è svolto il rito del rinnovo dei confratelli nell'osservanza del principio sancito dallo statuto della Confraternita. Il rito del rinnovo è stato accolto dal celebrante padre Pasquale Rago che ha curato, a tal proposito, un momento significativo. Al termine della messa si è svolto il rito della consacrazione dei bambini benedetti dal padre spirituale che ha coinvolto i Confratelli e le Consorelle e tutti i fedeli con la recita di una Preghiera alla Madonna degli Angeli.I bambini, sono presenti nel simulacro della Madonna e rappresentano l' innocenza e la purezza vista la loro anima bianca e candida. La giornata di festa, a cura dell'omonima Confraternita, si è terminata con la processione del simulacro della Madonna degli Angeli che ha girato nelle vie del centro storico per poi rientrare nella chiesa in cui la statua è custodita. Nelle nostre foto alcuni momenti della festività religiosa.