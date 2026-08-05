Aueje con Pro Loco e CT Cipparoli. <span>Foto Pro Loco Giovinazzo </span>
Aueje con Pro Loco e CT Cipparoli. Foto Pro Loco Giovinazzo
Associazioni

Auè(je), Pro Loco Giovinazzo e CT Lorusso-Cipparoli unite nel gioco

Esperienza ludica e condivisione alla base del progetto

Giovinazzo - mercoledì 5 agosto 2026
Continua cadenzata l'attività della Pro Loco Giovinazzo. Questa volta vi proponiamo uno scatto dell'esperienza ludica "Auè(je)" mediante giochi da tavolo condivisa con alcune ragazze ed alcuni ragazzi della Comunità di recupero dalle dipendenze "Lorusso Cipparoli". Un momento di aggregazione, scambio di esperienze di vita e che ha procurato grandi sorrisi ed un pomeriggio da ricordare per alcune persone che stanno affrontando un percorso di autentica rinascita.

«Il 1° agosto la Comunità Cipparoli, che ha aderito alle iniziative del progetto COSTA - spiegano dall'associazione di piazza Umberto I - ha preso parte all' iniziativa, vivendo un momento di svago, condivisione e crescita personale. Attraverso l' attività proposta, hanno avuto l'opportunità di mettersi in gioco, rafforzare i legami con il gruppo e sperimentare nuove interazioni in un contesto sereno e stimolante.
Si ringraziano le comunità che hanno preso parte ai nostri appuntamenti e si invitano a seguire le prossime iniziative del progetto COSTA».
  • Pro Loco Giovinazzo
  • CT Lorusso Cipparoli
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