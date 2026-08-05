Auè(je), Pro Loco Giovinazzo e CT Lorusso-Cipparoli unite nel gioco

Continua cadenzata l'attività dellaQuesta volta vi proponiamo uno scatto dell'esperienza ludicamediante giochi da tavolo condivisa con alcune ragazze ed alcuni ragazzi dellaUn momento di aggregazione, scambio di esperienze di vita e che ha procurato grandi sorrisi ed un pomeriggio da ricordare per alcune persone che stanno affrontando un percorso di autentica rinascita.«Il 1° agosto la Comunità Cipparoli, che ha aderito alle iniziative del progetto COSTA - spiegano dall'associazione di piazza Umberto I - ha preso parte all' iniziativa, vivendo un momento di svago, condivisione e crescita personale. Attraverso l' attività proposta, hanno avuto l'opportunità di mettersi in gioco, rafforzare i legami con il gruppo e sperimentare nuove interazioni in un contesto sereno e stimolante.Si ringraziano le comunità che hanno preso parte ai nostri appuntamenti e si invitano a seguire le prossime iniziative del progetto COSTA».