Tutto pronto a Giovinazzo per la Regata dei Gonfaloni

IL PROGRAMMA

Torna anche quest'anno lagiunta alla sua 22ª edizione, un memorial di voga a dieci remi a sedile fisso per ricordare Massimo Cervone. L'evento sportivo di rilievo nazionale è inserito nel cartellone "Giovinazzo Estate 2025", varato dall'ente comunale, ed è organizzato dall'Associazione Vogatori guidata dal presidentissimoL'appuntamento è fissato per domenica 3 agosto e le gare saranno valide per l'ultima tappa del(19ª edizione), rivolto a società accreditate presso ilche ha organizzato la rassegna itinerante. Due le manche, una al mattino ed una tra pomeriggio e sera. La somma dei tempi, come sempre, decreterà i vincitori in campo maschile e femminile.Ma...quest'anno vi è anche una novità voluta da Peppino e Francesco Cervone: una Regata dei Gonfaloni destinata adSarà come sempre molto suggestiva la fase delle gare al tramonto ed a sera, quando Cala Porto diverrà cornice unica nel suo genere. La Regata dei Gonfaloni 2025 sarà anche l'occasione per ricordare Saverio Amorisco, nocchiero e capovoga scomparso quattro anni fa prematuramente, un vuoto incolmabile non solo per i suoi familiari, ma anche per i suoi compagni di squadra e per l'intero mondo della voga pugliese. Prenderanno parte alla rassegna Taranto, con ben 4 società, i Remuri Brindisi, La Ciurma Vasto, l'Associazione Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo ed i croati del Klub Neptun Dubrovnik.Di seguito riportiamo l'intero programma della manifestazione di voga.Ore 8.30 - Santa Messa in piazza Porto con le delegazioni delle squadre, officiata da padre Francesco Depalo.Alzabandiera e preghiera del marinaio a cura dell'ANMI.Ore 9.30 - Accreditamento equipaggi.Ore 10.30 - Inizio prima manche maschile e femminile.Ore 13.15 - Pausa con drink sulla banchina di Levante.Ore 13.30 - Pausa pranzo in piazzale Aeronautica Militare.Ore 16.30 - Inizio seconda manche e finali maschili e femminili.Ore 19.00 circa (il programma potrebbe subire ritardi per via delle gare) - Premiazione.