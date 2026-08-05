Trasfigurazione di Nostro Signore: il programma alla chiesetta del Padre Eterno

La Chiesa Cattolica festeggia oggi, 6 agosto, la. A Giovinazzo questa solennità riporta con ogni evidenza allanell'agro tra la cittadina adriatica e Terlizzi.Dopo la conclusione del Triduo in preparazione alla festa, quest'oggi ci saranno celebrazioni all'alba ed al tramonto nel piazzale del luogo simbolo del culto mariano a Giovinazzo, il luogo più santo ed importante che dovrebbe stare a cuore a tutti i fedeli.Di seguito vi proponiamo il programma liturgico completo.Ore 5.00 - apertura chiesetta e meditazione silenziosaOre 6.00 - recita Santo RosarioOre 6.30 - Santa MessaOre 8.00 - Santa MessaOre 18.30 - recita Santo RosarioOre 19.00 - Santa Messa