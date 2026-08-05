Religioni
Trasfigurazione di Nostro Signore: il programma alla chiesetta del Padre Eterno
Celebrazioni all'alba ed al tramonto nella pieve rurale
Giovinazzo - giovedì 6 agosto 2026
La Chiesa Cattolica festeggia oggi, 6 agosto, la Trasfigurazione di Nostro Signore. A Giovinazzo questa solennità riporta con ogni evidenza alla chiesetta rurale del Padre Eterno, nell'agro tra la cittadina adriatica e Terlizzi.
Dopo la conclusione del Triduo in preparazione alla festa, quest'oggi ci saranno celebrazioni all'alba ed al tramonto nel piazzale del luogo simbolo del culto mariano a Giovinazzo, il luogo più santo ed importante che dovrebbe stare a cuore a tutti i fedeli.
Di seguito vi proponiamo il programma liturgico completo.
FESTA TRASFIGURAZIONE DI NOSTRO SIGNORE AL "PADRE ETERNO"
Ore 5.00 - apertura chiesetta e meditazione silenziosa
Ore 6.00 - recita Santo Rosario
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 8.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - recita Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa
Dopo la conclusione del Triduo in preparazione alla festa, quest'oggi ci saranno celebrazioni all'alba ed al tramonto nel piazzale del luogo simbolo del culto mariano a Giovinazzo, il luogo più santo ed importante che dovrebbe stare a cuore a tutti i fedeli.
Di seguito vi proponiamo il programma liturgico completo.
FESTA TRASFIGURAZIONE DI NOSTRO SIGNORE AL "PADRE ETERNO"
Ore 5.00 - apertura chiesetta e meditazione silenziosa
Ore 6.00 - recita Santo Rosario
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 8.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - recita Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa