Vogatori Giovinazzo
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Voga

Trofeo Adriatico e Mar Ionio: Giovinazzo si gioca il titolo in Cala Porto

Oggi la Regata dei Gonfaloni deciderà chi sono i campioni italiani di voga a dieci remi

Giovinazzo - domenica 2 agosto 2026
Si chiuderà questa domenica, 2 agosto, l'edizione 2026 del Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio, kermesse di voga riservata ad imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso.
L'Associazione Vogatori "Massimo Cervone" organizza in Cala Porto, sul tracciato di casa, la Regata dei Gonfaloni ed è appaiata in testa con 47 punti ai Remuri Brindisi: chi farà meglio a Govinazzo sarà campione d'Italia del CSI.

Un lavoro lungo, quello portato avanti dal presidente Peppino Cervone e da suo figlio, il direttore sportivo Francesco Cervone, che può vedere finalmente i suoi frutti dopo anni di delusioni. Un equipaggio nuovo, un mix perfetto tra giovani ed esperti che sta dando le sue soddisfazioni. Ora si tratta di completare l'opera.
Di seguito vi riproponiamo la lista di partenza ed il programma della giornata dedicata all'indimenticato Massimo Cervone.

STARTING LIST

UOMINI
Associazione Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo;
INI Molfetta;
Ciurma Vasto;
Vogatori Termoli;
Remuri Brindisi;
Klub Neptun Dubrovnik.

DONNE
Il Palio di Taranto;
INI Molfetta;
Ciurma Vasto.

MISTO
Il Palio di Taranto;
Vogatori Città di Taranto 1;
Vogatori Città di Taranto 2;
Taras.

IL PROGRAMMA DEL 2 AGOSTO

ore 08,30 - Santa Messa in Piazza Porto
ore 09,30 - accredito squadre
ore 09,45 - alzabandiera
ore 10,00 - inizio manifestazione 1ª manche
ore 13,00 - rinfresco
ore 13,30 - ristoro c/o l'anfiteatro
ore 16,30 - ripresa gare 2ª manche
ore 19,30 - Premiazione
  • Regata dei Gonfaloni
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