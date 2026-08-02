Trofeo Adriatico e Mar Ionio: Giovinazzo si gioca il titolo in Cala Porto

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IL PROGRAMMA DEL 2 AGOSTO

Si chiuderà questa domenica, 2 agosto, l'edizione 2026 delkermesse di voga riservata ad imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso.L'Associazione Vogatori "Massimo Cervone" organizza in Cala Porto, sul tracciato di casa, la Regata dei Gonfaloni ed è appaiata in testa con 47 punti ai Remuri Brindisi: chi farà meglio a Govinazzo sarà campione d'Italia del CSI.Un lavoro lungo, quello portato avanti dal presidente Peppino Cervone e da suo figlio, il direttore sportivo Francesco Cervone, che può vedere finalmente i suoi frutti dopo anni di delusioni. Un equipaggio nuovo, un mix perfetto tra giovani ed esperti che sta dando le sue soddisfazioni. Ora si tratta di completare l'opera.Di seguito vi riproponiamo la lista di partenza ed il programma della giornata dedicata all'indimenticato Massimo Cervone.Associazione Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo;INI Molfetta;Ciurma Vasto;Vogatori Termoli;Remuri Brindisi;Klub Neptun Dubrovnik.Il Palio di Taranto;INI Molfetta;Ciurma Vasto.Il Palio di Taranto;Vogatori Città di Taranto 1;Vogatori Città di Taranto 2;Taras.ore 08,30 - Santa Messa in Piazza Portoore 09,30 - accredito squadreore 09,45 - alzabandieraore 10,00 - inizio manifestazione 1ª mancheore 13,00 - rinfrescoore 13,30 - ristoro c/o l'anfiteatroore 16,30 - ripresa gare 2ª mancheore 19,30 - Premiazione