Un altro anno insieme per il Defender Giovinazzo C5 con Greco

Ancherimarrà aldopo una stagione in A2 Elite vissuta sempre con il massimo impegno da parte del centrale difensivo di Bari, sempre presente negli allenamenti e pronto quando c'è stato bisogno di lui. Cresciuto nella nidiata dei '05 come i vari Fanfulla, Lanotte e Marolla ha contribuito al salto in serie A Kinto soprattutto con i pesanti tre punti inanellati dopo la vittoria in casa con l'Italpol grazie al suo goal decisivo oltre all'assist prezioso per l'ultima rete di Tanke nella finale play-off di Cesena.Greco è un universale spesso utilizzato come centrale, ma che non disdegna a partecipare in modo decisivo anche all'azione offensiva, carattere gioviale apprezzato dai veterani dello spogliatoio. Il club biancoverde ha ritenuto perciò opportuno rinnovare per un altro anno, fino al 30 giugno 2027, l'accordo contrattuale con l'atleta e non privarsi di un elemento che sarà sicuramente utile nell'economia del gioco in una stagione che si preannuncia non facile.La notizia del rinnovo contrattuale è stata accolta con entusiasmo dall'atleta biancoverde: «Sono felice di iniziare questa storica stagione del Giovinazzo in un palazzetto che ormai per me è di casa. Devo ringraziare la società e lo staff per non aver mai messo in dubbio il mio rinnovo. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura nella massima serie insieme ai miei compagnie ai tifosi che dovranno spingerci come ci hanno abituati nelle ultime giornate dello scorso anno. Saranno la nostra marcia in più e noi non li deluderemo lasciando tutto quello che abbiamo in campo». Il Defender Giovinazzo C5 punta sulla serietà e l'affidabilità dell'atleta certo che il suo impegno non deluderà le aspettative.