Regata dei Gonfaloni, terzo posto per l'Associazione Vogatori "M. Cervone"

Si è svolta domenica 3 agosto, nella magnifica cornice di Cala Porto, a Giovinazzo, la 22ª edizione della, kermesse riservata ad imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso, inserita quale ultima tappa delrassegna questa organizzata dal CSI. La Regata dei Gonfaloni rappresenta un "must" del cartellone estivo di eventi a Giovinazzo, grazie alla caparbietà dirispettivamente presidente e direttore sportivo dell'Associazione Vogatori intitolata al caro "Massimo Cervone". L'intera competizione è stata dedicata quest'anno a, indimenticato vogatore giovinazzese scomparso quattro anni fa prematuramente.Spettacolo in Cala Porto sin dal mattino con la prima manche e duelli rinnovatisi anche a distanza sino a sera. Tra gli uomini a vincere la tappa giovinazzese sono stati gli abruzzesi de La Ciurma Vasto, capaci di un eccellente 18'06"97. Secondi gli ionici de Il Palio di Taranto, mentre l'Associazione Vogatori "M. Cervone" ha centrato un ottimo podio col tempo di 18'48"65.In campo femminile dominio tarantino, con gli equipaggi ionici che hanno centrato il primo, il secondo ed il quarto posto. Tra le donne il successo nella Regata dei Gonfaloni è andato alla Lega Navale Taranto, sembrata a suo agio nelle acque di Cala Porto. Seconde le cugine de Il Palio di Taranto, terza La Ciurma Vasto e quarto è arrivato il secondo equipaggio de Il Palio.Nella competizione mista, novità di questa stagione della voga, vittoria all'equipaggio Città di Taranto, davanti ai Vogatori Molfetta ed al Taras.Tra gli uomini successo e scudetto cucito sulle canotte per il Palio di Taranto con 94 punti. Seconda la Lega Navale Taranto con 87. A 76 sono arrivati i biancoverdi di casa nostra dell'Assovogatori "M. Cervone". A seguire Remuri Brindisi e Città di Taranto.Vittoria in campo femminile per la Lega Navale Taranto che ha totalizzato 100 punti. Seconde le ragazze de Il Palio, terze quelle del Taras per un dominio assoluto del capoluogo ionico.Stesso canovaccio tra gli equipaggi misti: Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio alla Città di Taranto, secondo il Taras, terzi ragazzi e ragazze della Lega Navale.