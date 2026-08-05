Teresa Camporeale durante la preparazione del Corteo Storico. <span>Foto Pro Loco Giovinazzo </span>
Teresa Camporeale durante la preparazione del Corteo Storico. Foto Pro Loco Giovinazzo
Religioni

Corteo Storico, l'omaggio della Pro Loco di Giovinazzo a Teresa Camporeale

Un commovente post per ribadirne la centralità nell'organizzazione della rievocazione agostana

Giovinazzo - mercoledì 5 agosto 2026 16.15
Guardare al passato per perpetrare nel presente ed in futuro usi, tradizioni, costumi di una intera comunità.
La Pro Loco di Giovinazzo non intende dimenticare chi ha reso bello ed atteso il Corteo Storico, sforzandosi ad ogni edizione di migliorarlo, di comprendere quali fossero gli aspetti da curare maggiormente.
Tra i volontari, tra gli assidui compositori di un puzzle che profuma di storia locale c'è stata certamente la prof.ssa Teresa Camporeale, anima per anni di questa manifestazione che attira migliaia di visitatori da tutto il circondario ed oggi è vista ed apprezzata dalle decine di turisti che soggiornano a Giovinazzo.
A lei, alla prof con la Fiat 500 blu (la "Topolina blu" come la chiamavano i suoi studenti), al suo essere autentica in ogni sua manifestazione è dedicato il pensiero profondo della Pro Loco, pubblicato sulle pagine social dell'associazione di piazza Umberto I. Noi ve lo proponiamo integralmente.

Stiamo lavorando intensamente per l'organizzazione del Corteo Storico. In questi giorni il pensiero va a tutti coloro che ci hanno preceduto ed hanno dato vita a questa manifestazione, impegnandosi negli anni a mantenerne viva la memoria e la realizzazione. Un pensiero particolare va ad una donna che ha dedicato la sua vita al Corteo e di cui, quest'anno, raccogliamo l'eredità.

Cara prof.ssa Teresa Camporeale, sentiamo la mancanza della tua presenza fisica ma avvertiamo forte l'eco dell'amore per il Corteo. A te, dedichiamo questa edizione del Corteo Storico. Grazie per il tuo impegno e per l'amore che hai sempre dimostrato per Giovinazzo. Non ti dimenticheremo.

  • Corteo storico
  • Pro Loco Giovinazzo
  • Teresa Camporeale
Il nuovo Prefetto di Bari si presenta: «Felice di tornare a casa. Movida è opportunità ma va governata»
5 agosto 2026 Il nuovo Prefetto di Bari si presenta: «Felice di tornare a casa. Movida è opportunità ma va governata»
Nuova vita per i giochi di piazzetta Kennedy
5 agosto 2026 Nuova vita per i giochi di piazzetta Kennedy
Altri contenuti a tema
Auè(je), Pro Loco Giovinazzo e CT Lorusso-Cipparoli unite nel gioco Associazioni Auè(je), Pro Loco Giovinazzo e CT Lorusso-Cipparoli unite nel gioco Esperienza ludica e condivisione alla base del progetto
Selezioni per il Corteo Storico: la Pro Loco Giovinazzo spiega con un VIDEO Associazioni Selezioni per il Corteo Storico: la Pro Loco Giovinazzo spiega con un VIDEO Dopo le consuete polemiche sulla scelta delle dame
Concluso il corso "Inglese senza età" della Pro Loco Giovinazzo Associazioni Concluso il corso "Inglese senza età" della Pro Loco Giovinazzo Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per le Famiglie
Corteo Storico 2026, la Pro Loco Giovinazzo lancia il video promozionale Associazioni Corteo Storico 2026, la Pro Loco Giovinazzo lancia il video promozionale Tanti i consensi arrivati dai canali social
“Conoscere per appartenere”, così la Pro Loco ha portato a scuola la storia di Giovinazzo Associazioni “Conoscere per appartenere”, così la Pro Loco ha portato a scuola la storia di Giovinazzo Progetto condiviso dall'I.C. "Bavaro-Marconi"
Omaggio alla poesia della Pro Loco Giovinazzo Associazioni Omaggio alla poesia della Pro Loco Giovinazzo Appuntamento il 21 marzo con "Rifiorire tra la memoria e la poesia"
"Parole in tazza", ricco di spunti anche il secondo appuntamento con la Pro Loco Giovinazzo Associazioni "Parole in tazza", ricco di spunti anche il secondo appuntamento con la Pro Loco Giovinazzo Il terzo è previsto per il 7 marzo prossimo
Sabato 7 febbraio torna "Parole in tazza" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Eventi e cultura Sabato 7 febbraio torna "Parole in tazza" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Nuovo appuntamento con la rassegna ideata dalla Pro Loco
Problemi raccolta plastica in Puglia: l'assessora Ciliento prova a spegnere le polemiche
5 agosto 2026 Problemi raccolta plastica in Puglia: l'assessora Ciliento prova a spegnere le polemiche
Auè(je), Pro Loco Giovinazzo e CT Lorusso-Cipparoli unite nel gioco
5 agosto 2026 Auè(je), Pro Loco Giovinazzo e CT Lorusso-Cipparoli unite nel gioco
Liquidi oleosi sul litorale di Giovinazzo, rimossa macchia di idrocarburi
4 agosto 2026 Liquidi oleosi sul litorale di Giovinazzo, rimossa macchia di idrocarburi
Giovinazzo celebra la festività liturgica della Madonna degli Angeli - FOTO
4 agosto 2026 Giovinazzo celebra la festività liturgica della Madonna degli Angeli - FOTO
U.S. Giovinazzo Calcio: una giornata per ricordare chi ha fatto la storia biancoverde
4 agosto 2026 U.S. Giovinazzo Calcio: una giornata per ricordare chi ha fatto la storia biancoverde
Colpo del Defender Giovinazzo C5, arriva il nazionale lettone Baklanovs
4 agosto 2026 Colpo del Defender Giovinazzo C5, arriva il nazionale lettone Baklanovs
Miss Mamma Italiana: premiata anche una giovinazzese
3 agosto 2026 Miss Mamma Italiana: premiata anche una giovinazzese
Antonella Aresta: «La Puglia è un set a cielo aperto. La fotografia? Per me è pura poesia»
3 agosto 2026 Antonella Aresta: «La Puglia è un set a cielo aperto. La fotografia? Per me è pura poesia»
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.