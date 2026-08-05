Corteo Storico, l'omaggio della Pro Loco di Giovinazzo a Teresa Camporeale
Un commovente post per ribadirne la centralità nell'organizzazione della rievocazione agostana
La Pro Loco di Giovinazzo non intende dimenticare chi ha reso bello ed atteso il Corteo Storico, sforzandosi ad ogni edizione di migliorarlo, di comprendere quali fossero gli aspetti da curare maggiormente.
Tra i volontari, tra gli assidui compositori di un puzzle che profuma di storia locale c'è stata certamente la prof.ssa Teresa Camporeale, anima per anni di questa manifestazione che attira migliaia di visitatori da tutto il circondario ed oggi è vista ed apprezzata dalle decine di turisti che soggiornano a Giovinazzo.
A lei, alla prof con la Fiat 500 blu (la "Topolina blu" come la chiamavano i suoi studenti), al suo essere autentica in ogni sua manifestazione è dedicato il pensiero profondo della Pro Loco, pubblicato sulle pagine social dell'associazione di piazza Umberto I. Noi ve lo proponiamo integralmente.
Stiamo lavorando intensamente per l'organizzazione del Corteo Storico. In questi giorni il pensiero va a tutti coloro che ci hanno preceduto ed hanno dato vita a questa manifestazione, impegnandosi negli anni a mantenerne viva la memoria e la realizzazione. Un pensiero particolare va ad una donna che ha dedicato la sua vita al Corteo e di cui, quest'anno, raccogliamo l'eredità.
Cara prof.ssa Teresa Camporeale, sentiamo la mancanza della tua presenza fisica ma avvertiamo forte l'eco dell'amore per il Corteo. A te, dedichiamo questa edizione del Corteo Storico. Grazie per il tuo impegno e per l'amore che hai sempre dimostrato per Giovinazzo. Non ti dimenticheremo.