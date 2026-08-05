Corteo Storico, l'omaggio della Pro Loco di Giovinazzo a Teresa Camporeale

Stiamo lavorando intensamente per l'organizzazione del Corteo Storico. In questi giorni il pensiero va a tutti coloro che ci hanno preceduto ed hanno dato vita a questa manifestazione, impegnandosi negli anni a mantenerne viva la memoria e la realizzazione. Un pensiero particolare va ad una donna che ha dedicato la sua vita al Corteo e di cui, quest'anno, raccogliamo l'eredità.



Cara prof.ssa Teresa Camporeale, sentiamo la mancanza della tua presenza fisica ma avvertiamo forte l'eco dell'amore per il Corteo. A te, dedichiamo questa edizione del Corteo Storico. Grazie per il tuo impegno e per l'amore che hai sempre dimostrato per Giovinazzo. Non ti dimenticheremo.