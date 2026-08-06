Piazzale Leichardt - nuova illuminazione. <span>Foto Comune di Giovinazzo </span>
Piazzale Leichardt - nuova illuminazione. Foto Comune di Giovinazzo
Attualità

Lavori sul litorale, gli aggiornamenti del sindaco di Giovinazzo - FOTO

Sollecito: «Operiamo con la passione di sempre»

Giovinazzo - giovedì 6 agosto 2026
L'amministrazione comunale di Giovinazzo sta lavorando per restituire decoro ad alcune zone del litorale, con interventi mirati. Scritto nelle scorse ore della donazione di Orizzonti Futuri dei giochi in piazzetta Kennedy, nel rione Immacolata, il sindaco Michele Sollecito ha voluto fare il punto della situazione su quanto sta avvenendo in questi giorni sul litorale, sia a Levante, sia a Ponente.

In località Trincea si stanno realizzando interventi manutentivi alle balaustre ammalorate dai marosi invernali, mentre è ormai completata la nuova illuminazione a Levante. Terminati quelli sulla rotonda, ai piedi della passerella, sono stati completati anche gli interventi ai corpi illuminanti in piazzale Leichardt e sostanzialmente l'intero centro storico ora è dotato di nuova illuminazione pubblica.

C'è poi un capitolo che sta giustamente a cuore a tanti giovinazzesi, soprattutto quelli della vecchia generazione. In località Cappella - ha rassicurato il primo cittadino - stanno continuando i rilievi geologici per il consolidamento della costa e la sistemazione della scale di accesso alla spiaggetta. Un intervento richiesto da tempo ma che finalmente ha visto la luce tra giugno ed agosto 2026.
«Per il bene della nostra comunità - ci ha detto Sollecito - si lavora con la passione di sempre».
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici © Comune di Giovinazzo
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici © Comune di Giovinazzo
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici © Comune di Giovinazzo
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici © Comune di Giovinazzo
  • Illuminazione pubblica
  • Assessorato Lavori Pubblici
  • Lungomare di Ponente Giovinazzo
  • Lungomare di Levante Giovinazzo
  • piazzale Leichardt
  • località Trincea
  • Località Cappella
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