Piazzetta Kennedy
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Attualità

Nuova vita per i giochi di piazzetta Kennedy

Assessore Depalo: «Una promessa mantenuta»

Giovinazzo - mercoledì 5 agosto 2026
«Una promessa mantenuta». Così l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, ha voluto rimarcare il lavoro degli amministratori per i nuovi giochi installati in piazzetta Kennedy, nel rione Immacolata. Un risultato ancora una volta raggiunto grazie al supporto di Orizzonti Futuri ed alla sua generosità, così come accaduto in piazzetta Jacobellis dopo il rogo del 30 luglio 2025 i cui responsabili - lo sottolineeremo fin quando non arriveranno risultati concreti - non sono stati ancora individuati.

«Dopo la ricostruzione dell'area giochi di piazzetta Jacobellis - ci ha detto Depalo - è tornata fruibile la piccola area giochi di piazza Kennedy, realizzata sempre grazie al contributo di Antonio Laghezza e di Orizzonti Futuri. Ad Antonio, amico prezioso dalla grande sensibilità, va il mio personale ringraziamento a nome dell'intera comunità giovinazzese».
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