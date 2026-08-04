Colpo del Defender Giovinazzo C5, arriva il nazionale lettone Baklanovs
Il centrale difensivo classe ’98 si è messo in luce nella squadra di Bellarte: «Cercherò di godermi ogni momento di questa esperienza»
Giovinazzo - martedì 4 agosto 2026 7.23
Arriva dalla Lettonia il terzo colpo del Defender Giovinazzo C5, club neopromosso in serie A Kinto. Il club di Carlucci ha perfezionato l'acquisto del centrale difensivo Andrejs Baklanovs: l'atleta classe '98 arriva in Puglia dopo aver indossato per un anno la maglia della CDM Futsal ed essersi messo in luce nella Nazionale lettone guidata da Massimiliano Bellarte all'ultima edizione della Uefa Futsal Euro 2026.
«Sono molto felice di entrare a far parte di questo club - le sue prime parole - e non vedo l'ora che inizi la nuova stagione. Sono convinto che ci aspetti un'annata importante». Nato a Riga, capitale della Lettonia, Baklanovs, atleta dalla faccia pulita e con un sorriso che illumina quel volto quasi da ragazzino, può ricoprire i ruoli di centrale e laterale difensivo ed alle spalle una già considerevole esperienza internazionale, avendo militato, tra Lettonia e Polonia, nel Futbola Klubs Nikars, nei Red Dragons Pniewy, nel Piast Gliwice e nell'RFS Futsal.
«Il Defender Giovinazzo è un club con una grande storia e un progetto molto ambizioso che mi è stato illustrato dai direttori Marzella e Lasorsa - ha detto Baklanovs -. La scorsa stagione la squadra ha conquistato per la prima volta la promozione in serie A e questo dimostra il grande lavoro svolto da tutto il club. Ho visto alcune partite della squadra e so che a Giovinazzo il futsal è molto amato. Ad ogni partita ci sono tanti tifosi che sostengono la squadra con passione, creando un'atmosfera speciale».
Per lui il prossimo sarà il secondo campionato di fila nel Belpaese: «Sono convinto che insieme potremo raggiungere gli obiettivi della squadra - ha continuato il nazionale lettone -. Da parte mia darò sempre il massimo per aiutare la squadra, mantenendo allo stesso tempo professionalità e rispetto per il club, i compagni e i tifosi».
La storia di Baklanovs con la maglia biancoverde è iniziata: «Il mio obiettivo personale è godermi ogni momento di questa esperienza: gli allenamenti e le partite per continuare a crescere come giocatore e come persona. Spero che, tutti quanti insieme - ha concluso -, riusciremo a regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi».
«Sono molto felice di entrare a far parte di questo club - le sue prime parole - e non vedo l'ora che inizi la nuova stagione. Sono convinto che ci aspetti un'annata importante». Nato a Riga, capitale della Lettonia, Baklanovs, atleta dalla faccia pulita e con un sorriso che illumina quel volto quasi da ragazzino, può ricoprire i ruoli di centrale e laterale difensivo ed alle spalle una già considerevole esperienza internazionale, avendo militato, tra Lettonia e Polonia, nel Futbola Klubs Nikars, nei Red Dragons Pniewy, nel Piast Gliwice e nell'RFS Futsal.
«Il Defender Giovinazzo è un club con una grande storia e un progetto molto ambizioso che mi è stato illustrato dai direttori Marzella e Lasorsa - ha detto Baklanovs -. La scorsa stagione la squadra ha conquistato per la prima volta la promozione in serie A e questo dimostra il grande lavoro svolto da tutto il club. Ho visto alcune partite della squadra e so che a Giovinazzo il futsal è molto amato. Ad ogni partita ci sono tanti tifosi che sostengono la squadra con passione, creando un'atmosfera speciale».
Per lui il prossimo sarà il secondo campionato di fila nel Belpaese: «Sono convinto che insieme potremo raggiungere gli obiettivi della squadra - ha continuato il nazionale lettone -. Da parte mia darò sempre il massimo per aiutare la squadra, mantenendo allo stesso tempo professionalità e rispetto per il club, i compagni e i tifosi».
La storia di Baklanovs con la maglia biancoverde è iniziata: «Il mio obiettivo personale è godermi ogni momento di questa esperienza: gli allenamenti e le partite per continuare a crescere come giocatore e come persona. Spero che, tutti quanti insieme - ha concluso -, riusciremo a regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi».