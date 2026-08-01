Il Defender Giovinazzo C5 pone sempre fiducia in Marolla

continuerà a far parte del roster delanche nella prossima stagione, in serie A Kinto. Il laterale, classe '05, cresciuto nelle giovanili del club acquisendo i fondamentali di questo sport proprio nella scuola calcio a cinque biancoverde gode della fiducia dello staff tecnico.Marolla è un ragazzo di poche parole fuori dal campo, ma nel rettangolo di gioco sa farsi sentire con i fatti quando serve. Sebbene non abbia molto feeling col gol - lo scorso anno, in A2 Elite, ha siglato una sola rete - le sue caratteristiche tecniche sono soprattutto la capacità di sgusciare con agilità e l'attitudine a non farsi scavalcare facilmente dall'avversario portando un pressing asfissiante e trasformando spesso l'azione difensiva in offensiva: così infatti è nato il primo gol nella semifinale d'andata dei play-off con la Futura.Anche Marolla, in questi anni ha avuto un notevole tasso di crescita diventando un elemento prezioso per il sodalizio. Per questo il presidente, che ci tiene particolarmente al patrimonio costruito in casa, ha voluto sottoscrivereIl rinnovo del vincolo sportivo fino alha incontrato la soddisfazione di Marolla che ha manifestato il suo ottimismo: «Sono grato alla società per avermi dato la possibilità di- ha detto -, mi auguro di poter ricambiare al meglio la fiducia riposta in me e di incidere in modo positivo sulle prestazioni e sui risultati della squadra nel corso della prossima stagione che, senza dubbio, si prospetta, ma allo stesso tempo», ha concluso Marolla.Il club è fiducioso che il suo atleta possa vivere una stagione che vada al di là delle aspettative.