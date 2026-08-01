Il Defender Giovinazzo C5 pone sempre fiducia in Marolla
Il laterale classe ’05 ha rinnovato il proprio accordo per altri tre anni: sarà biancoverde fino al 2029
Giovinazzo - sabato 1 agosto 2026 10.38
Francesco Pio Marolla continuerà a far parte del roster del Defender Giovinazzo C5 anche nella prossima stagione, in serie A Kinto. Il laterale, classe '05, cresciuto nelle giovanili del club acquisendo i fondamentali di questo sport proprio nella scuola calcio a cinque biancoverde gode della fiducia dello staff tecnico.
Marolla è un ragazzo di poche parole fuori dal campo, ma nel rettangolo di gioco sa farsi sentire con i fatti quando serve. Sebbene non abbia molto feeling col gol - lo scorso anno, in A2 Elite, ha siglato una sola rete - le sue caratteristiche tecniche sono soprattutto la capacità di sgusciare con agilità e l'attitudine a non farsi scavalcare facilmente dall'avversario portando un pressing asfissiante e trasformando spesso l'azione difensiva in offensiva: così infatti è nato il primo gol nella semifinale d'andata dei play-off con la Futura.
Anche Marolla, in questi anni ha avuto un notevole tasso di crescita diventando un elemento prezioso per il sodalizio. Per questo il presidente Carlucci, che ci tiene particolarmente al patrimonio costruito in casa, ha voluto sottoscrivere un accordo triennale con il suo giocatore.
Il rinnovo del vincolo sportivo fino al 30 giugno 2029 ha incontrato la soddisfazione di Marolla che ha manifestato il suo ottimismo: «Sono grato alla società per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza unica - ha detto -, mi auguro di poter ricambiare al meglio la fiducia riposta in me e di incidere in modo positivo sulle prestazioni e sui risultati della squadra nel corso della prossima stagione che, senza dubbio, si prospetta molto complicata, ma allo stesso tempo stimolante», ha concluso Marolla.
Il club è fiducioso che il suo atleta possa vivere una stagione che vada al di là delle aspettative.
Marolla è un ragazzo di poche parole fuori dal campo, ma nel rettangolo di gioco sa farsi sentire con i fatti quando serve. Sebbene non abbia molto feeling col gol - lo scorso anno, in A2 Elite, ha siglato una sola rete - le sue caratteristiche tecniche sono soprattutto la capacità di sgusciare con agilità e l'attitudine a non farsi scavalcare facilmente dall'avversario portando un pressing asfissiante e trasformando spesso l'azione difensiva in offensiva: così infatti è nato il primo gol nella semifinale d'andata dei play-off con la Futura.
Anche Marolla, in questi anni ha avuto un notevole tasso di crescita diventando un elemento prezioso per il sodalizio. Per questo il presidente Carlucci, che ci tiene particolarmente al patrimonio costruito in casa, ha voluto sottoscrivere un accordo triennale con il suo giocatore.
Il rinnovo del vincolo sportivo fino al 30 giugno 2029 ha incontrato la soddisfazione di Marolla che ha manifestato il suo ottimismo: «Sono grato alla società per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza unica - ha detto -, mi auguro di poter ricambiare al meglio la fiducia riposta in me e di incidere in modo positivo sulle prestazioni e sui risultati della squadra nel corso della prossima stagione che, senza dubbio, si prospetta molto complicata, ma allo stesso tempo stimolante», ha concluso Marolla.
Il club è fiducioso che il suo atleta possa vivere una stagione che vada al di là delle aspettative.