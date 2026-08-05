Rosanna Riflesso
Rosanna Riflesso
Attualità

Il nuovo Prefetto di Bari si presenta: «Felice di tornare a casa. Movida è opportunità ma va governata»

Rossana Riflesso nominata il 23 luglio in sostituzione di Francesco Russo, andato in pensione all'inizio dello stesso mese

Giovinazzo - mercoledì 5 agosto 2026 15.18
Torna a Bari, la sua città, il Prefetto Rossana Riflesso dopo aver svolto lo stesso ruolo ad Avellino e prima ancora nella Bat. Davanti ha molte sfide, prima tra tutte quella sulla sicurezza, visti anche gli ultimi episodi di cronaca avvenuti in città.

«​La sicurezza non può più essere intesa solo come maggiore presenza di forze dell'ordine e controllo stringente del territorio, ma dobbiamo realizzarla tutti insieme e passa attraverso l'educazione e la comunicazione con i giovani», queste le parole di Riflesso, la quale poi, in merito all'aggressione a Giuditta al parco Rossani a Bari ha ribadito: «Quelle immagini sono orribili. Purtroppo ci sono ovunque situazioni in cui c'è assenza di educazione e di limiti morali rispetto ad alcune tematiche che riguardano tutti, non solo le giovani generazioni».

Serviranno, probabilmente, anche altre unità di personale per le forze dell'ordine, e su questo il prefetto ribadisce: «Proverò sempre a chiedere al ministro».

In merito alla questione movida, non solo nel capoluogo, ma in tutte le località rivierasche, Giovinazzo compresa, a Nord ed a Sud aggiunge: «È un'opportunità, ma va governata. Ho visto realtà nelle quali la movida non esiste e i ragazzi e i turisti vanno via. Ci sono interessi contrapposti che vanno rispettati».
  • Prefettura di Bari
  • Prefetto di Bari
Nuova vita per i giochi di piazzetta Kennedy
5 agosto 2026 Nuova vita per i giochi di piazzetta Kennedy
Problemi raccolta plastica in Puglia: l'assessora Ciliento prova a spegnere le polemiche
5 agosto 2026 Problemi raccolta plastica in Puglia: l'assessora Ciliento prova a spegnere le polemiche
Altri contenuti a tema
Richiedenti asilo sui binari, i sindacati scrivono al Prefetto di Bari Richiedenti asilo sui binari, i sindacati scrivono al Prefetto di Bari Sicurezza a rischio e tanti disagi alla circolazione ferroviaria, con ripercussioni sui pendolari
Addio al doppio turno nelle scuole dell'Area Metropolitana di Bari Scuola Addio al doppio turno nelle scuole dell'Area Metropolitana di Bari La decisione presa durante il tavolo tecnico in Prefettura
Contrasto e prevenzione tossicodipendenza: nasce l’Intesa operativa tra ASL Bari e Prefettura Contrasto e prevenzione tossicodipendenza: nasce l’Intesa operativa tra ASL Bari e Prefettura Firmato il Protocollo operativo che fornisce strumenti e procedure più snelle per affrontare e limitare il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani sino ai 25 anni
"Spiagge sicure 2020": siglata l'intesa tra Prefetto di Bari e Sindaco di Giovinazzo "Spiagge sicure 2020": siglata l'intesa tra Prefetto di Bari e Sindaco di Giovinazzo Ieri la firma nel capoluogo
1 Assembramenti: il Sindaco di Giovinazzo chiede al Prefetto l'invio di forze dell'ordine Cronaca Assembramenti: il Sindaco di Giovinazzo chiede al Prefetto l'invio di forze dell'ordine Depalma: «Difficoltoso, se non impossibile, effettuare controlli con la sola Polizia Locale»
Occupazione alloggi popolari, Depalma convocato in Prefettura Cronaca Occupazione alloggi popolari, Depalma convocato in Prefettura Il Sindaco: «Lasciate le case che non vi spettano e non appesantite la vostra posizione»
Neve, la situazione sulle principali arterie stradali Cronaca Neve, la situazione sulle principali arterie stradali La Prefettura di Bari ha ribadito che la statale 16 bis è percorribile
Lutto nazionale, il Prefetto dispone solo bandiere a mezz'asta Cronaca Lutto nazionale, il Prefetto dispone solo bandiere a mezz'asta Il provvedimento dà seguito a quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Auè(je), Pro Loco Giovinazzo e CT Lorusso-Cipparoli unite nel gioco
5 agosto 2026 Auè(je), Pro Loco Giovinazzo e CT Lorusso-Cipparoli unite nel gioco
Liquidi oleosi sul litorale di Giovinazzo, rimossa macchia di idrocarburi
4 agosto 2026 Liquidi oleosi sul litorale di Giovinazzo, rimossa macchia di idrocarburi
Giovinazzo celebra la festività liturgica della Madonna degli Angeli - FOTO
4 agosto 2026 Giovinazzo celebra la festività liturgica della Madonna degli Angeli - FOTO
U.S. Giovinazzo Calcio: una giornata per ricordare chi ha fatto la storia biancoverde
4 agosto 2026 U.S. Giovinazzo Calcio: una giornata per ricordare chi ha fatto la storia biancoverde
Colpo del Defender Giovinazzo C5, arriva il nazionale lettone Baklanovs
4 agosto 2026 Colpo del Defender Giovinazzo C5, arriva il nazionale lettone Baklanovs
Miss Mamma Italiana: premiata anche una giovinazzese
3 agosto 2026 Miss Mamma Italiana: premiata anche una giovinazzese
Antonella Aresta: «La Puglia è un set a cielo aperto. La fotografia? Per me è pura poesia»
3 agosto 2026 Antonella Aresta: «La Puglia è un set a cielo aperto. La fotografia? Per me è pura poesia»
Inizia il Triduo in onore del Padre Eterno
3 agosto 2026 Inizia il Triduo in onore del Padre Eterno
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.