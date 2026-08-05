Il nuovo Prefetto di Bari si presenta: «Felice di tornare a casa. Movida è opportunità ma va governata»

Torna a Bari, la sua città, il Prefettodopo aver svolto lo stesso ruolo ad Avellino e prima ancora nella Bat. Davanti ha molte sfide, prima tra tutte quella sulla sicurezza, visti anche gli ultimi episodi di cronaca avvenuti in città.«​La sicurezza non può più essere intesa solo come maggiore presenza di forze dell'ordine e controllo stringente del territorio, ma dobbiamo realizzarla tutti insieme e passa attraverso l'educazione e la comunicazione con i giovani», queste le parole di Riflesso, la quale poi, in merito all'aggressione a Giuditta al parco Rossani a Bari ha ribadito: «Quelle immagini sono orribili. Purtroppo ci sono ovunque situazioni in cui c'è assenza di educazione e di limiti morali rispetto ad alcune tematiche che riguardano tutti, non solo le giovani generazioni».Serviranno, probabilmente, anche altre unità di personale per le forze dell'ordine, e su questo il prefetto ribadisce: «Proverò sempre a chiedere al ministro».In merito alla questione movida, non solo nel capoluogo, ma in tutte le località rivierasche, Giovinazzo compresa, a Nord ed a Sud aggiunge: «È un'opportunità, ma va governata. Ho visto realtà nelle quali la movida non esiste e i ragazzi e i turisti vanno via. Ci sono interessi contrapposti che vanno rispettati».