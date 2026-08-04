4 foto Liquidi oleosi sul litorale di Giovinazzo, rimossa macchia di idrocarburi

Allarme ambientale questo pomeriggio sul litorale nord di Giovinazzo, dove è stata segnalata la presenza di una macchia di idrocarburi a poca distanza dalla riva. La segnalazione è arrivata alla sala operativa delladi, che ha attivato le procedure previste per il contrasto all'inquinamento marino.L'intervento, coordinato dal capo di prima classe, in sinergia con il, ha visto l'attivazione della sezionedellae dell'associazione. Il tutto è stato coordinato dalla sala operativa integrata dellapugliese. Sul posto, poi, sono subito intervenuti i militari dell'e il battellodellaIl personale del battello della, in particolar modo, è stato impegnato nei controlli via mare per verificare l'eventuale presenza di ulteriori sostanze inquinanti al largo. Grazie al sinergico intervento delle diverse istituzioni operanti sul territorio, è stato possibile intervenire prontamente per limitare al massimo l'impatto dello sversamento e, infine, procedere, in poche ore, alla rimozione della sostanza oleosa, a tutela dell'ambiente marino-costiero e dei tanti bagnanti.Fronteggiata la minaccia ambientale, proseguiranno ora le attività investigative e di accertamento dellaper risalire all'origine dello sversamento e individuare eventuali responsabili. Le verifiche saranno condotte anche tramite sistemi informatici di monitoraggio del traffico navale e i controlli sul territorio.