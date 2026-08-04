Cronaca
Liquidi oleosi sul litorale di Giovinazzo, rimossa macchia di idrocarburi
Intervento congiunto della Guardia Costiera e della Protezione Civile. Avviati gli accertamenti per individuare i responsabili
Giovinazzo - martedì 4 agosto 2026 20.50
Allarme ambientale questo pomeriggio sul litorale nord di Giovinazzo, dove è stata segnalata la presenza di una macchia di idrocarburi a poca distanza dalla riva. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Guardia Costiera di Molfetta, che ha attivato le procedure previste per il contrasto all'inquinamento marino.
L'intervento, coordinato dal capo di prima classe Andrea Salvemini, in sinergia con il Comune di Giovinazzo, ha visto l'attivazione della sezione Protezione Civile della Regione Puglia e dell'associazione Volontariato e Solidarietà Avs Onlus di Molfetta. Il tutto è stato coordinato dalla sala operativa integrata della Protezione Civile pugliese. Sul posto, poi, sono subito intervenuti i militari dell'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo e il battello CG312 della Guardia Costiera di Molfetta. Il personale del battello della Guardia Costiera, in particolar modo, è stato impegnato nei controlli via mare per verificare l'eventuale presenza di ulteriori sostanze inquinanti al largo. Grazie al sinergico intervento delle diverse istituzioni operanti sul territorio, è stato possibile intervenire prontamente per limitare al massimo l'impatto dello sversamento e, infine, procedere, in poche ore, alla rimozione della sostanza oleosa, a tutela dell'ambiente marino-costiero e dei tanti bagnanti.
Fronteggiata la minaccia ambientale, proseguiranno ora le attività investigative e di accertamento della Guardia Costiera per risalire all'origine dello sversamento e individuare eventuali responsabili. Le verifiche saranno condotte anche tramite sistemi informatici di monitoraggio del traffico navale e i controlli sul territorio.
L'intervento, coordinato dal capo di prima classe Andrea Salvemini, in sinergia con il Comune di Giovinazzo, ha visto l'attivazione della sezione Protezione Civile della Regione Puglia e dell'associazione Volontariato e Solidarietà Avs Onlus di Molfetta. Il tutto è stato coordinato dalla sala operativa integrata della Protezione Civile pugliese. Sul posto, poi, sono subito intervenuti i militari dell'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo e il battello CG312 della Guardia Costiera di Molfetta. Il personale del battello della Guardia Costiera, in particolar modo, è stato impegnato nei controlli via mare per verificare l'eventuale presenza di ulteriori sostanze inquinanti al largo. Grazie al sinergico intervento delle diverse istituzioni operanti sul territorio, è stato possibile intervenire prontamente per limitare al massimo l'impatto dello sversamento e, infine, procedere, in poche ore, alla rimozione della sostanza oleosa, a tutela dell'ambiente marino-costiero e dei tanti bagnanti.
Fronteggiata la minaccia ambientale, proseguiranno ora le attività investigative e di accertamento della Guardia Costiera per risalire all'origine dello sversamento e individuare eventuali responsabili. Le verifiche saranno condotte anche tramite sistemi informatici di monitoraggio del traffico navale e i controlli sul territorio.